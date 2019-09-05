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Sosyal medyada çocukları porno tuzağına düşürmek isteyen şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 16:31 | Son Güncelleme

Samsun’da sahte sosyal medya hesabı açarak 10 yaşından büyük çocukları porno tuzağına düşürmek istediği iddia edilen şahıs, sanal devriye polisleri tarafından yakalandı.Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi.

Sosyal medyada çocukları porno tuzağına düşürmek isteyen şahıs yakalandı

Samsun’da sahte sosyal medya hesabı açarak 10 yaşından büyük çocukları porno tuzağına düşürmek istediği iddia edilen şahıs, sanal devriye polisleri tarafından yakalandı.
Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sanal devriye polisleri, internet ortamında sahte Twitter hesapları açarak 10 yaşından büyük çocukları ağına düşürmeye çalışan E.Ö.’yü (57) iş yerinde kıskıvrak yakaladı. Şahsın çalıştığı çay ocağında ve yalnız yaşadığı evinde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. Gözaltına alınan S.Ö.’nün açtığı iki adet sahte Twitter hesabından çocuk pornosu görüntüleri paylaştığı, başka hesaplardan çocuk pornosu görüntüleri istediği ve yaşı küçük kız çocukları ile cinsel birliktelik yaşamak istediğini belirttiği, aynı zamanda aktif pasif olarak seks deneyimini de Twitter hesaplarından paylaştığı tespit edildi. emniyetteki sorgulanması tamamlanan E.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.Ö., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada çocukları porno tuzağına düşürmek isteyen şahıs yakalandı

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