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Sosyal medyada çok tartışılmıştı! 12'den sonra müzik yasağı kalkıyor mu? Peş peşe açıklamalar

03.03.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamaların ardından gece 12'den sonra müzik yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuya ilişkin peş peşe gelen açıklamalar dikkat çekti.

Sosyal medyada çok tartışılmıştı! 12'den sonra müzik yasağı kalkıyor mu? Peş peşe açıklamalar

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararları birer birer kaldırılıyor. Dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından HES kodu sorgulaması, maske takma zorunluluğu gibi kararlar kaldırıldı. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcılarının gündemine 12'den sonra müzik yasağı geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzik kısıtlamasıyla ilgili yöneltilen soruya "Müzik yasağıyla ilgili Bilim Kurulunun aldığı bir karar yoktur. Onun da yakın zamanda kalkacağı kanaatindeyim" sözleriyle yanıt vermişti.

Öte yandan bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da müzik yasağına ilişkin bir açıklamada bulundu. Soylu, "Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz" dedi.

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