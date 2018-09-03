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Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 18:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edenlere yönelik başlatılan çalışma kapsamında, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. 'Cumhurbaşkanına hakaret, Türk milletini, Türk Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından, H.Y. de 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrolle bırakıldı.

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