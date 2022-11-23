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Sosyal medyada 'deprem bekleniyor' paylaşımı yapanlar hakkında işlem başlatıldı

23.11.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de meydana gelen deprem çok sayıda vatandaşı tedirgin etti. Bunun üzerine sosyal medyada bazı hesaplar bir daha deprem olacağı yönünde paylaşımlarda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yaşananların ardından deprem beklendiği yönünde sosyal medyada provokatif paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medyada 'deprem bekleniyor' paylaşımı yapanlar hakkında işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada yer alan "yeni bir deprem beklendiği" yönündeki paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

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EGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan deprem sonrası yeni bir deprem beklendiğine ilişkin paylaşım yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yeni bir deprem beklendiği yönündeki dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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deprem emniyet

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