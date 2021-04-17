Sosyal medyada dertlerini paylaştılar, pes dedirtti! İşte sosyal medyada birbirinden değişik dertlerini paylaşan ve şaşkına çeviren sosyal medya kullanıcıları...

Sosyal medya kullanıcıları dert paylaşımı konusunda sınır tanımıyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN BİRBİRİNDEN İLGİNÇ DERTLER!

İskoçya'ya çamaşır kurutmaya çalışmak... Dünyanın en büyük dertlerinden biri olabilir.

Umarız bizlerin de böyle dertleri olur. Cümlemize...

Pavyonların kapalı olması global dünyayı ilgilendiren en büyük sorunlardan biri...

Aşık olan kişi sevdiğini güzel görür oysa. İlginç bir dert...

Orhan Pamuk kendini bu kadar savunmamış olabilir...

Kaçak Gelinler dizisinin bitmesi ve bu en büyük 2 dert olabilir...

Oysa çocuğunun TikTok hesabının reklamını yapmıştı. Demet Akalın'dan gelen ilginç bir dert...

Önemli bir sorun, belki de iş yükünden dolayı...

Gösteriş çağının en büyük sorunlarından biri...

Bir çocuk maskesi için bu kadar komplo düşüncesi fazla değil mi acaba?