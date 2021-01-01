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Sosyal medyada dolaşan 'aşı satışı reklamı'yla ilgili yalanlama

01.01.2021 21:53 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada dolaşan 'aşı satışı reklamı'yla ilgili yalanlama

Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'den sipariş edilen inaktif Covid-19 aşısının Türkiye'ye gelmesiyle birlikte, sosyal medyada dolaşıma sokulan, Bim'e ait olduğu iddia edilen bir video gündeme damga vurdu. Sosyal medyada Bim mağazalarında koronavirüs aşısı satılacağına dair bir video hızla yayıldı. Söz konusu bu videonun ardından Bim'den içeriği yalanlayan bir açıklama geldi.

Sosyal medyada dolaşan sahte reklam olay oldu. Koronavirüs aşılarının Türkiye'ye gelmesiyle birlikte sosyal medyada dolaşan bir video gerçek zannedildi. Bim de koronavirüs aşısı satılacağına dair sahte reklamın yayılması üzerine açıklama yaptı.

Bim, Facebook ve Instagram hesaplarından yapılan açıklamada "Reklamlarımızı başarılı bir şekilde taklit eden mizahi video, içeriği itibarı ile yanıltıcı özelliktedir. Mağazalarımızda hiçbir biçimde aşı ya da herhangi bir ilacın satışı söz konusu değildir" denildi.

Açıklamada bahsedilen sahte reklamda Pfizer Biontech, Moderna ve Sinovac aşılarının Bim mağazalarında satışa çıkacağı belirtilmişti.

bim

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