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Sosyal medyada dünya genelinde yaşanan erişim sorunu Türkiye'yi de etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: - "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde yaşanan erişim sorunu Türkiye'deki kullanıcıları da etkiledi" - "Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor" - "Bu aksaklıklar yerli yazılımların kullanımının ne denli önemli olduğunun en büyük göstergesi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Whatsapp, Facebook ve Instagram sosyal medya servislerinde dünya genelinde yaşanan erişim sorunu yaşandığını belirterek, "Sorun Türkiye'deki kullanıcıları da etkiledi. Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor." dedi.

Sayan, AA muhabirine, sosyal medya platformları Whatsapp, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu platformlarda dünya genelinde erişim sorunu olduğunu ve bu sorunun Türkiye'deki kullanıcıları da etkilediğini vurgulayan Sayan, "Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor. Bu aksaklıklar yerli yazılımların kullanımının ne denli önemli olduğunun en büyük göstergesi." diye konuştu.

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