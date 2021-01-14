Sosyal medyada 'enjektör' tartışması! Bilim Kurulu üyesinden yanıt

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNN TÜRK canlı yayınında sosyal medyadaki 'enjektör' tartışmasına da değinen Doç. Dr. Kayıpmaz şunları söyledi:

ALERJİK RİNİT HASTALARININ AŞI OLMASI GEREKİR Mİ? YAN ETKİSİ VAR MI?

En sık karşılaşan etkiler baş ağrısı, halsizlik gibi. Dün Necmi ağabey ile aşı olduk. İlk başta aşı uygulama bölgesinde ağrı oldu. Nadir de olsa bu yan etkiler olabilir. 48 saatte bunlar geçebiliyor. Alerjik rinit bende de var. Ben aşı oldum. Herhangi bir riskle karşılaşmadım. Her türlü alerjik reaksiyona karşı hazırlıklar yapılmış durumda. Rehberler yapıldı. Alerjik durumda karşılaşıldığında aşı uygulama bölgesinde rehberler bulunuyor.

AŞI OLANLARA ANTİKOR TESTİ YAPILACAK MI?

Rutin bir antikor ya da alerji testi yapılmayacak. Hastalığı geçiren arkadaşlarımız oldu. Antikor seviyesi istenen düzeye oluşmadı. Antikor oluşması bir sorun oluşturmuyor. Aşı öncesinde antikor ya da alerji testi uygulanması olmuyor.

AŞI SIRAMIN GELDİĞİNİ NEREDEN ÖĞRENEBİLECEĞİM?

E-Nabız’da randevu al bölümünde tıklandığında KOVİD-19 aşısı için randevu al bölümü var. Sıra kendisine gelmemişse 10 gün sonra tekrar deneyiniz gibi bir uyarı çıkacak. Kişinin sırası gelmiş ise, bir randevu tarihi ve saati atanması mümkün olacak.