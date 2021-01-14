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Sosyal medyada 'enjektör' tartışması! Bilim Kurulu üyesinden yanıt

14.01.2021 10:16 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada 'enjektör' tartışması! Bilim Kurulu üyesinden yanıt

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Çin'den gelen koronavirüs aşısı ve aşı sırasında uygulanan enjektörlerle ilgili sosyal medyadaki tartışmalara yanıt verdi.

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNN TÜRK canlı yayınında sosyal medyadaki 'enjektör' tartışmasına da değinen Doç. Dr. Kayıpmaz şunları söyledi:

ALERJİK RİNİT HASTALARININ AŞI OLMASI GEREKİR Mİ? YAN ETKİSİ VAR MI?

En sık karşılaşan etkiler baş ağrısı, halsizlik gibi. Dün Necmi ağabey ile aşı olduk. İlk başta aşı uygulama bölgesinde ağrı oldu. Nadir de olsa bu yan etkiler olabilir. 48 saatte bunlar geçebiliyor. Alerjik rinit bende de var. Ben aşı oldum. Herhangi bir riskle karşılaşmadım. Her türlü alerjik reaksiyona karşı hazırlıklar yapılmış durumda. Rehberler yapıldı. Alerjik durumda karşılaşıldığında aşı uygulama bölgesinde rehberler bulunuyor.

AŞI OLANLARA ANTİKOR TESTİ YAPILACAK MI?

Rutin bir antikor ya da alerji testi yapılmayacak. Hastalığı geçiren arkadaşlarımız oldu. Antikor seviyesi istenen düzeye oluşmadı. Antikor oluşması bir sorun oluşturmuyor. Aşı öncesinde antikor ya da alerji testi uygulanması olmuyor.

AŞI SIRAMIN GELDİĞİNİ NEREDEN ÖĞRENEBİLECEĞİM?

E-Nabız’da randevu al bölümünde tıklandığında KOVİD-19 aşısı için randevu al bölümü var. Sıra kendisine gelmemişse 10 gün sonra tekrar deneyiniz gibi bir uyarı çıkacak. Kişinin sırası gelmiş ise, bir randevu tarihi ve saati atanması mümkün olacak.

Aşı vasıtasıyla toplumsal bağışıklığı belirli bir seviyeye çıkaralım.

'ENJEKTÖR' TARTIŞMASI

Sosyal medyada akşam bir tartışma vardı. Daha önce işte bu deneme aşamasında uygulanan enjektörlerin aşı uçlarının kısa olduğu, dün bize uygulanan aşı uçlarının uzun olduğu; efendim işte bizim bir inaktif aşıyı değil de mRNA aşısı olduğumuza yönelik bir karalama haberi vardı.

Aslında alakası yok. Bir tanesi hazır enjektörler halinde gelen formdu, onlar daha küçük iğneliydi.

Bize uygulanan ise flakonların içinden çekildiği için uygun boyuttaki enjektörler kullanılıyordu. Tamamen aradaki fark bundan ileri geliyor.

Artı bizim şu anda sadece aşı anlamında değil yaptığımız tüm enjeksiyonlarda, kullandığımız her türlü enjektör, şırınga dediğimiz eski ismiyle; tıbbi araç gereç, tek kullanımlık. Kullanıldıktan sonra özel kutularda muhafaza ederek atıyoruz.

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