HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sosyal medyada eşinin fotoğraflarını görünce hayatının şokunu yaşadı! Gerçeği öğrenince çocuklarının peşine düştü

Sosyal medyada eşinin fotoğraflarını görünce hayatının şokunu yaşadı! Gerçeği öğrenince çocuklarının peşine düştü

10.02.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da H.A. isimli kadın "sahile gezmeye gidiyorum" diyerek yanına aldığı 11, 12 ve 14 yaşındaki çocuklarıyla beraber Bayram Y. isimli bir adama kaçtı. İlk başta eşinin kaybolduğunu düşünen Mehmet Arı sosyal medyada Bayram.Y. ile eşinin samimi fotoğraflarını görünce tazminat davası açtı. Bir televizyon programına bağlanan H.A ise, "Ben kocam beni bir an önce boşasın diye Bayram Y, ile fotoğrafımı sosyal medyaya attım" dedi.

Sosyal medyada eşinin fotoğraflarını görünce hayatının şokunu yaşadı! Gerçeği öğrenince çocuklarının peşine düştü

Bursa’da eşi "sahile gezmeye gidiyorum" diye çıkıp 3 çocuğuyla kaçan adam çocukları için mücadele veriyor.
Mudanya ilçesinde pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Arı, 18 yıldır eşi H.A. ile evliydi. Bu evlilikten 3 çocukları oldu. Mehmet Arı’nın eşi "sahile gezmeye gidiyorum" diye 11,12 ve 14 yaşlarındaki çocuklarını alarak evden ayrıldı. Eşinin eve dönmemesi üzerine büyük üzüntü yaşayan Mehmet Arı, Mudanya Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Daha sonra eşinin Bayram Y. ile birlikte Ankara’nın Sincan ilçesine kaçtığını öğrendi. Eşinin kaçtıktan sonra kendisine boşanma davası açtığını da öğrendi. 3 aydır çocuklarını göremeyen gözü yaşlı baba; çocuklarının hayatından endişe ediyor.

adam

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNCE DAVA AÇTI

Mehmet Arı, eşinin Bayram Y. ile sosyal medyada fotoğraflarını görünce tazminat davası da açtı. Mehmet Arı’nın tek isteği hayatından endişe ettiği çocuklarının velayetini almak.

"BEN ÇOCUKLARIMI İSTİYORUM"

Başından geçen olayları anlatan Mehmet Arı, "Eşim 26 Kasım Cuma günü "sahilde dolaşacağım" diye 3 çocuğumla birlikte yanımdan ayrıldı. Geldiğimde evde olmadığını gördüm. Eve dönmeyince endişe ederek Mudanya Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusu yaptım. Sonra hakkımda boşanma davası açtığını öğreniyorum. Eşimin Bayram Y. ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını gördüm. Çocuklarıma 2 ay hiç ulaşamıyorum. Çocuklarımla 2 ay sonra telefonda görüştüm. 3 aydır da hiç yüzlerini görmedim. Ben çocuklarımı istiyorum. Çocuklarımın hayatından endişe ediyorum. Eşim beni bırakıp gittiği için tazminat davası da açtım. Boşanıp çocuklarımın velayetini almak istiyorum" dedi.

mallar

"ÇOCUKLARI DEVLET ALSIN"

Çocukların amcası İsmail Arı, "Biz 90 gündür çocukları göremiyoruz. Dava açılmış durumda, biz dava bitene kadar çocukların devlet tarafından alınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"KOCAM BENİ BOŞASIN DİYE..."

Bir televizyon programına bağlanan H.A, "Evden ayrıldım, Bayram Y. ile gittim. Bayram Y. benim arkadaşımın kardeşi. Onunla beraber yaşamıyoruz. Altlı üstü oturuyoruz. Ben kocam beni bir an önce boşasın diye Bayram Y, ile fotoğrafımı sosyal medyaya attım" şeklinde konuştu. (İHA)

amca

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Heyecanlandıran görüntü! Kıyıya kadar geldiHeyecanlandıran görüntü! Kıyıya kadar geldi
Zamları geri çekinceye kadar elektrik faturamı ödemeyeceğimZamları geri çekinceye kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim
Emniyet personeli yönetmeliği değişiyorEmniyet personeli yönetmeliği değişiyor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Tazminat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Heryerde bi curuk yumurta cikiyor

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ünlü isim veda etti! Elenen yarışmacıya sürpriz teklif

Survivor'da ünlü isim veda etti! Elenen yarışmacıya sürpriz teklif

Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!

Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!

Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi?

Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi?

Ankara'da kulisleri hareketlendiren zirve!

Ankara'da kulisleri hareketlendiren zirve!

Meteorolojiden çok sayıda il için yoğun kar ve yağış uyarısı!

Meteorolojiden çok sayıda il için yoğun kar ve yağış uyarısı!

Şehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildi

Şehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildi

İlginizi Çekebilir

Ayetli paylaşımı dikkat çekti! "Çok içiyor" denilmişti

Ayetli paylaşımı dikkat çekti! "Çok içiyor" denilmişti

Üstü ayrı altı ayrı olay! Cesur dekolte

Üstü ayrı altı ayrı olay! Cesur dekolte

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.