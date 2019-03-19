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Sosyal medyada fenomen olan kedi Bayrampaşa'da çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 15:21 | Son Güncelleme

SOSYAL medyada kısa sürede milyonlarca kez izleyen 'yoldan geçenlere sataşan kedi' Bayrampaşa'da çıktı.

Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA)- SOSYAL medyada kısa sürede milyonlarca kez izleyen 'yoldan geçenlere sataşan kedi' Bayrampaşa'da çıktı. Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde bir marketin önünde bekleyen kedi yaptığı haylazlıkların güvenlik kamerasına yansımasıyla bir anda sosyal medyada fenomen oldu. Yoldan geçenlere, markete girmeye çalışanlara ve köpeklerin üzerine atlayıp korkutan kedinin görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Kediyi sahiplenip ve besleyen mahalle sakinleri, kedinin haylaz bir kedi olmadığını yavrularını korumak için yoldan geçenlere saldırdığını söylediler. Kedi bugün market önünde yoktu, çevre sakinleri kedinin bir hayvansever tarafından veterinere götürüldüğünü kaydetti. "BİR HAYVANI MUTLU ETMEK DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİ" Mahalle sakini Beril Gençtürk, "Bir kaç kez insanları ona tekme atarken görmüştüm. Hatta bu nedenle 3 kişiyle kavga ettim. Zaten hep köpeklere veya erkeklere saldırıyor. Belki kötü bir şey yaşamıştır. Benim de Bihter adında bir kedim var. Bir hayvanı mutlu etmek dünyanın en güzel duygusu. Kedi bana hiç saldırmadı" dedi. "KEDİYİ BUGÜN HİÇ GÖRMEDİK" Yavruları arka bahçede beslediğini söyleyen Ali Aydın, "Normal bir ev kedisi bu. Yabani bir kedi değil. Bizim buradan gider, gelir. Yavrularına yemek taşır. Bizde kapıyı açık bırakıyoruz kedi için. Kedi de bize alıştı. Marketin önünde bazen yiyecek veriyorlar. Tarihi geçmiş malzemeler koydukları için kedi de orada besleniyor. Yani kedi alışmış oraya. Devamlı oralarda geziyor. Aslında saldırgan kedi değil. Yavruları olduğu için kıskanıyor. Kedi çok iyi bir kedi. Belki çocuklar canını yakmış olabilir. Kediyi bugün hiç göremedik. Kediyi çok seven bir ablamız var. Büyük ihtimalle ablamız, kediyi veterinere götürmüş olabilir. Çünkü bugün hiç görmedik. Bu saatlerde devamlı görürdük kedimizi" diye konuştu. Mahallede esnafından Ayşe Yüksel, "Erkeklere ve köpek gördüğünde saldırganlaşıyor. Kadınlara bunu yaptığını hiç görmedim" dedi.

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