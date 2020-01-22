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  4. Sosyal medyada fenomen olan Sivasspor taraftarı Sabaha kadar bekledim

Sosyal medyada fenomen olan Sivasspor taraftarı Sabaha kadar bekledim

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 16:26 | Son Güncelleme

DEMİR Grup Sivasspor'un deplasmanda 2-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından kentte sokaklara dökülen taraftarlar arasındaki görüntüsü ve kente özgü şivesiyle söylediği, 'Sabaha kadar buradayız' sözleriyle sosyal medyada fenomen olan simitçi Ahmet Yaşin(40), Sözümü tuttum.

Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ / SİVAS, (DHA) -
DEMİR Grup Sivasspor'un deplasmanda 2-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından kentte sokaklara dökülen taraftarlar arasındaki görüntüsü ve kente özgü şivesiyle söylediği, 'Sabaha kadar buradayız' sözleriyle sosyal medyada fenomen olan simitçi Ahmet Yaşin(40), Sözümü tuttum. O gün sabah 06.30'a kadar bekledim. Sonra videoyu izleyen herkes beni aradı. Sabaha kadar uyutmadılar dedi.
Beşiktaş galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle 'Sabaha kadar buradayız' sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin büyük ilgi görüyor. Videonun kısa sürede binlerce paylaşılmasıyla tanınır hale gelen ve geçimini sokakta simit satarak sağlayan Yaşin, o gün yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Yaşin, 15 yaşımdan beri simit işindeyim. Simit fırınında çalıştım, boyacılık yaptım, dağıtıcılık yaptım, kömür çektim. Alnımın teriyle çalıştım. Sonra Sivasspor'un peşine düştüm. Sivasspor'un Beşiktaş maçını izledim meydanda. Baktım kalabalık vardı, aralarına katıldım ve ben de sabaha kadar bekleyeceğimi söylemek istedim. Yönetime, Mecnun başkanıma teşekkür ediyorum. Başkanımla, futbolcularla ve hocalarımla görüşmek istiyorum dedi.
SABAHA KADAR UYUTMADILAR
Sivas'ın çocuğu olduğunu belirten Yaşin, O videodan sonra çok fazla arayan oldu. Ankara, İzmir, Bursa gibi illerden çok arayan oldu. Sabaha kadar beni uyutmadılar dedi.
Demir Grup Sivasspor'un bu sene şampiyon olmasını çok istediğini belirten Yaşin, Sivasspor çok iyi gidiyor. Rıza hocamız bu sene şampiyonluğu kazandıracak bize inşallah. Başkanımızla, takımımızla gurur duyuyoruz. Yeter ki bu sene Anadolu takımlarından bir şampiyon çıksın diye konuştu.
Şimdi kendisini gören herkesin durdurup birlikte fotoğraf çektirdiğini vurgulayan Yaşin, Sivas halkına teşekkür ederim. O gün Beşiktaş galibiyetinden dolayı çok coşmuştuk. Sabah 06.30'a kadar bekledim. Sadece ben kaldım, sabaha kadar bekledim ve sözümü tuttum ifadelerini kullandı.
MERT HAKAN DA ONU TAKLİT ETTİ
Öte yandan Ahmet Yaşin'in ilgi çeken videodaki sözleri Demir Grup Sivassporlu futbolcuların da diline düştü. Takımın yıldız isimlerinden Mert Hakan Yandaş'ın da antrenman öncesinde Yaşin'in sözlerini tekrarladığı görüntüleri büyük ilgi çekti.

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