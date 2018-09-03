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Sosyal medyada fenomen oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.09.2018 13:46 | Son Güncelleme

5 yaşındaki Mia Aflalo'nun saçlarını görenler bir daha bakıyor.

İngiliz Vogue dergisinde bile yer alan Mia'nın ailesi eleştirilse de küçük kız gür saçlarıyla internetin tozunu attırıyor.

5 yaşındaki kızın saçları sosyal medyayı salladı

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İnternetin Rapunzel çocuğu Mia Aflalo sadece 5 yaşında olmasına rağmen upuzun ve doğal saçları sayesinde moda dünyasında adından söz ettiriyor.
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İsrail'in Tel Aviv kentinde doğan sevimli çocuk, kısa sürede 60 binden fazla takipçi kazandı.
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Bu ün sayesinde gür saçlı kız, İngiliz Vogue dergisinde yer aldı.
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Mia'nın güzel saçlarına şekil veren Sagi Dahari, küçük kızın hiçbir zaman saçlarının yapılmasından şikayetçi olmadığını ve her zaman sabırla ve gülümsemeyle saçlarının bitmesini beklediğini söylüyor.
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İnternet kullanıcıları ise Mia'nın bu kadar göz önünde olması nedeniyle ailesini eleştiriyor.
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sosyal medya fenomen dolgun saç

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