Sosyal medyada fenomen oldu

İngiliz Vogue dergisinde bile yer alan Mia'nın ailesi eleştirilse de küçük kız gür saçlarıyla internetin tozunu attırıyor.

5 yaşındaki kızın saçları sosyal medyayı salladı

1 / 13 İnternetin Rapunzel çocuğu Mia Aflalo sadece 5 yaşında olmasına rağmen upuzun ve doğal saçları sayesinde moda dünyasında adından söz ettiriyor.

2 / 13 İsrail'in Tel Aviv kentinde doğan sevimli çocuk, kısa sürede 60 binden fazla takipçi kazandı.

3 / 13 Bu ün sayesinde gür saçlı kız, İngiliz Vogue dergisinde yer aldı.

4 / 13 Mia'nın güzel saçlarına şekil veren Sagi Dahari, küçük kızın hiçbir zaman saçlarının yapılmasından şikayetçi olmadığını ve her zaman sabırla ve gülümsemeyle saçlarının bitmesini beklediğini söylüyor.

5 / 13 İnternet kullanıcıları ise Mia'nın bu kadar göz önünde olması nedeniyle ailesini eleştiriyor.

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