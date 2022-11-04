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Sosyal medyada fenomeni asistan ilanı verdi! Maaşı dudak uçuklattı... “Tuvaletini bile temizlerim”

04.11.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yetişkinlere özel olarak oluşturulan bir uygulama üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satan Gracie Hartie kişisel asistan aradığına yönelik bir ilan verdi. 3 dakika içinde geri dönüş alan Hartie, başvuruların birinde yer alan “Tuvaletini bile temizlerim” ifadesini ifşa etti.

Sosyal medyada fenomeni asistan ilanı verdi! Maaşı dudak uçuklattı... “Tuvaletini bile temizlerim”

Sosyal medyada yetişkinlere özel olarak içerik üreterek kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gracie Hartie, sosyal medyadan yaptığı açıklamda kişisel bir asistan aradığını dile getirdi. Kariyerinde ona yardımcı olacak bir asistan aradığını söyleyen Gracie, maaşın 3.600 sterlin (yaklaşık 75 bin 151 TL) olduğunu açıklayınca büyük ilgi çekti.

KRİTERLERİNİ SAYDI

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Kendisiyle birlikte seyahat edebilecek ve sosyal medya paylaşımlarında yardımcı olacak kişisel bir asistan aradığını dile getiren Gracie, fotoğraf ve video konusunda yetkinlik kriterlerini önemle vurguladı. Kısa sürede kendisine onlarca özgeçmiş ve portfolyo ulaştırıldığını ifade eden Gracie, bir başvurudaki “Tuvaletini bile temizlerim” ibaresinin kendisini gülümsettiğini dile getirdi.

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