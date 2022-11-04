Sosyal medyada fenomeni asistan ilanı verdi! Maaşı dudak uçuklattı... “Tuvaletini bile temizlerim”

Sosyal medyada yetişkinlere özel olarak içerik üreterek kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gracie Hartie, sosyal medyadan yaptığı açıklamda kişisel bir asistan aradığını dile getirdi. Kariyerinde ona yardımcı olacak bir asistan aradığını söyleyen Gracie, maaşın 3.600 sterlin (yaklaşık 75 bin 151 TL) olduğunu açıklayınca büyük ilgi çekti.

KRİTERLERİNİ SAYDI

Kendisiyle birlikte seyahat edebilecek ve sosyal medya paylaşımlarında yardımcı olacak kişisel bir asistan aradığını dile getiren Gracie, fotoğraf ve video konusunda yetkinlik kriterlerini önemle vurguladı. Kısa sürede kendisine onlarca özgeçmiş ve portfolyo ulaştırıldığını ifade eden Gracie, bir başvurudaki “Tuvaletini bile temizlerim” ibaresinin kendisini gülümsettiğini dile getirdi.



