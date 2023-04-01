Sosyal medyada fenomeni itirafıyla şaşkına çevirdi! “Kalçam o kadar büyük ki çanta gibi kullanabiliyorum”

OnlyFans’ta yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede fenomene dönüşen Steph Oshiri, sosyal medyada sıklıkla normalin üzerinde boyutlarda sahip olduğu kalçasına dair paylaşımlar yapıyor. Ancak Oshiri’nin yaptığı son paylaşım gündem yarattı.

“BU BİR ÇANTA”

Kanada’da yaşayan 28 yaşındaki fenomen siyah bir tayt ve mor bir bluzla yaptığı paylaşımda kalçasını göstererek esprili bir dille “Bu bir çanta. Gizlice konserlere içki şisesi bile sokmayı başardım” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları Oshiri’nin gönderisine yoğun ilgi gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Taşınabilir depolama” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Komiksin. Bu hoşuma gitti” yorumunu ekledi.