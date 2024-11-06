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Sosyal medyada FETÖ propagandası! 8 kişi gözaltına alındı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.11.2024 08:49
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FETÖ'cülere yönelik operasyon devam ediyor. Son olarak sosyal medyada Fetullahçı Terör Örgütü'nü öve paylaşımlar yapan 8 kişi tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda 8 FETÖ'cü de yakalandı.

Sosyal medyada FETÖ propagandası! 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü sonrası sosyal medyada övücü paylaşımlarda bulunan ve örgütün propagandasını yapan kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi. İstanbul’da birçok adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda aranan 8 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların polisteki ifade işlemlerinin ilerleyen saatlerde başlayacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö sosyal medya
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