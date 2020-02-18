Sosyal medyada Gezi kararına tepkiler

Siyasetçiler, insan hakları kuruluşları ve sivil tophlum kuruluşları kararı memnuniyetle karşıladı.Gezi Parkı davasında müebbet hapis istemiyle yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın aralarında olduğu dokuz sanığın beraat etmesi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Twitter'da #Geziyisavunuyoruz #Hepimizgezideydik ve #OsmanKavala #GeziYargılanamaz ve #GeziParkı etiketleri altında binlerce paylaşım yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Gezi davasından çıkan kararı şöyle yorumladı:

"Gezi Parkı ile ilgili davada herkese beraat çıkması çok sevindirici ve yargıya olan güvenin tazelendiği bir karar oldu. İstanbul'da yaşayan herkes adına bu şehrin tarihini, kültürünü, yeşilini, doğasını savunan herkese selam olsun."

Avrupa Parlamentosu Türkiye eski röportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri, "Türkiye'den uzun süreden beri gelen en güzel haber! Osman Kavala berat etti ve hakimler serbest bırakılmasına karar verdi" dedi.

Alman Yeşiller partisi milletvekili Cem Özdemir ise "İki yıldan fazla bir süredir suçsuz biçimde hapiste olan Osman Kavala için ne kadar güzel bir haber! Ve diğer Gezi davası sanıkları için de" ifadesini kullandı. Cem Özdemir bu beraat kararının Türkiye’de hukuk devleti konusunda yeni bir umut uyandırdığını söyleyerek, "Şimdi diğer suçsuz tutuklulular da serbest bırakılmalı" diyerek, "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" ifadesini paylaştı.