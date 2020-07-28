Sosyal medyada gördüğü numaraya yazdı, 272 bin lirasını kaptırdı

Çekmeköy'de yaşayan muhasebeci Ş.G.A. isimli kadın, 5 Ocak 2020 tarihinde @Pelinkayam isimli Instagram kullanıcısının paylaştığı, "... numaraya yazarak para kazanma şansı" şeklindeki yazı üzerine, yazıda belirtilen telefon numarası ile iletişime geçti.

GARANTİLİ BAHİS VAADİYLE DOLANDIRILDI

Ş.G.A., @Pelinkayam isimli İnstagram kullanıcısı ile whatsapp üzerinden paranın nasıl kazanılacağı konusunda bilgi aldı. Garantili bahis oynadıklarını söyleyen @Pelinkayam, bahis kuponlarının tutmaması durumunda ödenen 250 TL bedelin de müşteriye iade edileceğini söyledi. Devreye U.P. isimli bir kişi daha girdi. Yatıracağı 250 TL'ye karşılık adına kazanması garantili kupon oynanacağına ikna olan Ş.G.A., dolandırıcılara 250 TL'yi gönderdi. Dolandırıcılar Ş.G.A.'yı, yolladığı 250 TL ile onun adına bahis kuponu oynadıklarını ve oynadıkları kuponun 47 bin 510 TL kazandığını, bu paranın da onun adına oluşturdukları hesapta durduğuna inandırdılar.

Dolandırıcılar, daha önce hesabında bu kadar yüksek para transferi olmadığını söyleyerek, paranın Adalet Bakanlığı tarafından kara para takibine alındığını, 7 bin 200 TL'lik Güvenlik Protokol Ödemesi yapılması durumunda parasının serbest bırakılacağı konusunda ikna ettiler. 7 bin 200 liralık ödemeden sonra da parasına kavuşamayan Ş.G.A., bu kez, dosya masrafı adı altında 6 bin 24 lira yatırması durumunda parasına kavuşacağı konusunda ikna edildi. Yatırdığı ek tutarlar ve bahis kazandığı miktardan oluşan parasına bir türlü kavuşamayan Ş.G.A., bu kez başka bir kişiye yönlendirildi. Üçüncü kişi de Ş.G.A.'ya 16 bin 100 lira ödeme yapması durumunda tüm parasına kavuşacağına ikna etti.