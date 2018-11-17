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Sosyal medyada gören yardıma koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 07:59 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da gece geç saatlerde araçları arıza yapan aralarında çocuklarında bulunduğu bir aile bir tamirhanenin önünde eksi 5 derecede battaniyelerle geceyi geçirmeye çalışırken sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraf vatandaşları seferber etti.

İzmir’e mandalina toplamaya giden aralarında çocuklarında bulunduğu 10 kişilik bir aile çalıştıkları paralarını alamayınca memleketleri Adana’ya tekrar dönmek üzere yola koyuldu. Akşam saatlerinde Afyonkarahisar kent merkezi yakınlarında araçları arıza yapan mevsimlik işçi olarak çalışan aile bir çekici yardımı ile Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesi’nde bir tamirhaneye geldi.

Fotoğrafı gören yardıma koştu

Burada tamircinin aracı sorununu gideremeyeceğini bildirmesi üzerine otele gidecek paraları olmayan aile çareyi tamir hanenin önündeki hurda araçların önüne battaniye sererek yatmakta buldu.
Gecenin ilerleyen saatlerinde ailenin küçük çocuklarla birlikte eksi 5 derecelik soğukta dışarıda yattığını gören bir vatandaş, ailenin içler acısı bu durumunu fotoğraflayarak sosyal paylaşım sitesindeki bir platformdan paylaştı.
Bunun üzerine seferber olan birçok vatandaş aileye ulaşmaya çalışırken 3 kişi ailenin kaldığı tamirhanenin önüne gelerek yol kenarında özel bir araç garajında misafir etti.
Ailenin büyüğü Ramazan Dalaman, araçları arıza yapınca durumları olmadığı için eksi 5 derecede çocuklarla birlikte dışarıda konaklamak zorunda oldukları belirterek başlarından geçen olayı şöyle anlattı:
“İzmir Seferhisar’da mandalina işçisiydik. Orada çalıştık işimizi bitiremedik, bir ekonomik durumdan dolayı anlaşamadık. Çalıştığımız ücreti vermediler. Biz işi bıraktık. Memleketimizden bir miktar para temin ettik ve arabamızı yükledik, memleketimize gitmekteydik. Afyona 30 kilometre kala arabamız arıza yaptı. Araba arıza yapınca Afyon’dan bir kurtarıcı çağırdık, geldi. Aracımızı yükledik bizi bir tamircinin önüne indirdi. Tamirci aracın sağına, soluna baktı, arabanın tamir ihtiyacını gideremedi." " Vakit geç oldu, buna rağmen üç tane tamirci daha getirdik onlarda bu tamiri gideremediler. Konaklamak zorunda kaldık. 10 kişilik bir aileye sahibim. Bazı güvenlik arkadaşlarımız sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Yatak yerlerimiz yaptık ataş yaktık ısındık. Burada kalmak zorundaydım, çünkü mağdur durumdaydım. Gidecek yerim yok. Durumum olmadı zaten durumum olsaydı burada kalmayı tabi ki kimse istemez, eksi 5 derecenin altında. 2 yaşında, 7 yaşında, 11 yaşında çocuklarla kimse kalmayı istemez tabi ki. Yatmak zorunda kaldılar çünkü mağdur durumdayım.”
Aileye yardımcı olarak sıcak bir ortamda geceyi geçirmelerini sağlayanlardan Tamer Kayışoğlu isimli bir duyarlı bir vatandaş ailenin perişan bir vaziyette olduğunu belirterek “Afyon’da sosyal paylaşım sitesinde bir resim gördüm. Evimdeydim, biranda çıktım evden ve adresi buldum. Aile çok perişan bir durumdaydı. Yardımcı olduk, diğer arkadaşlarımızda Afyon’da sosyal paylaşımda gören arkadaşların çoğu geldiler. Kendi imkanlarımızla bir garajda aileyi yerleştirdik, sıcak bir ortama kendi imkanlarımızla karınlarını doyurduk. Şuanda emniyetli bir şekilde burada, sıcak bir ortamda konaklama yaptırıyoruz” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya adana

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