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Sosyal medyada gören ziyarete geliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 13:41 | Son Güncelleme

Giresun'daki Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl'ün de içinde bulunduğu Kuzalan Tabiat Parkı, sonbaharda ziyaretçilerine doğanın tüm renklerini görme fırsatı sunuyor. Dereli ilçesinde 482 hektarlık alandaki şelaleleri, gölleri, akarsuları ve subasar ormanlarıyla dikkati çeken Kuzalan Tabiat Parkı'nın önemli kaynak değerleri arasında travertenler yer alıyor.

Travertenler, kalkerli su kaynağından çıkarak bin 800 metrede 6 şelalede, 3 subasar ormanda ve 2 şimşir ormanında bulunuyor. Değişik türlerde ağaçların bulunduğu parkın iç kısmında ayrı kaynaktan demirli ve kükürtlü mineral su da çıkıyor.

Kuzalan Tabiat Parkı yerli turistlerin ilgisini çekiyor

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Orman, kaya ve akarsu-şelale ekosistem tiplerinin hakim olduğu park, doğal zenginliklerle ziyaretçilerine tabiatla iç içe olabilecekleri huzurlu bir ortam sunuyor.
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Yaklaşık 60 familyaya ait 129 bitki türüne ev sahipliği yapan parkta, 154 omurgalı hayvan türü barınıyor.
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Kuzalan Tabiat Parkı'nın en dikkat çeken değeri Mavigöl ise Giresun-Şebinkarahisar yolu üzerindeki Göksu Deresi'nde yer alıyor.
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Karadeniz'in tek sodalı deresi olan Göksu Deresi içinde, havzanın kayalık yapısına bağlı oluşan göller, karların erimesiyle hazirandan itibaren aralık ayına kadar turkuaza yakın bir renk alıyor.
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Turistlerin, her mevsim ilgi çeken gölün etrafında daha keyifli ve güvenli vakit geçirmeleri amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.
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Yaklaşık maliyeti 3 milyon lira olan proje kapsamında, seyir terasları, patika yollar, köprüler, otopark, kır lokantası ve mescit inşa edilecek. Çalışmanın ilk etabının bu ayın sonunda tamamlanması planlanıyor.
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RENGARENK BİTKİ ÖRTÜSÜ

RENGARENK BİTKİ ÖRTÜSÜ
Kuzalan Tabiat Parkı'nda sonbahar dolayısıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Parkın iç kısımlarına ilerlendiğinde bitki örtüsündeki kızıllık göllerle ve akarsularla bütünleşiyor.
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Özellikle traverten bölgesindeki ağaçların büründüğü sarı, kırmızı, yeşil ve pembe tonları, görenleri hayran bırakıyor. Bitki örtüsünün oluşturduğu görsel şölen, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
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Sarp arazideki vadide ağaçların arasında saklı kalan Mavigöl ise ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzara sunuyor. Kuzulan Tabiat Parkı'nı gezen Mehmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mavigöl'ün çok farklı bir doğal güzelliğe sahip olduğunu söyledi.
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Sarp arazideki vadide ağaçların arasında saklı kalan Mavigöl ise ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzara sunuyor. Kuzulan Tabiat Parkı'nı gezen Mehmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mavigöl'ün çok farklı bir doğal güzelliğe sahip olduğunu söyledi.
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Tuğba Yıldırım ise Mavigöl'ün güzelliğine hayran kaldığını ifade ederek, "Büyüklü küçüklü göllerden mavi renkte akan su, üzerine düşmüş sonbahar yapraklarıyla güzel bir ortam var. Böyle güzellikleri her yerde bulmak zor, insana huzur veren yerlerden biri." diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
giresun Göksu Deresi Mavigöl

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