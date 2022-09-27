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Sosyal medyada gündem olan doktor-hasta tartışması: "Bu ne manyaklıktır ya doktora dokunmak, konuşmak"

27.09.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir doktorla bir hasta arasında yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu. Bir hastanın doktora "Nereye gidiyorsunuz" demesi üzerine hastane koridorlarında çığlıklar yükseldi. Doktorun, "Hesap mı vereceğim? Sen kimsin?" demesi üzerine tartışma daha da alevlendi. Kendini sakinleştirmek için araya giren kadına da tepki gösteren doktor, "Dokunma bana. Bu ne manyaklıktır ya doktora dokunmak, konuşmak falan" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gündem olan doktor-hasta tartışması: "Bu ne manyaklıktır ya doktora dokunmak, konuşmak"

İzmir'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuğunun tahlil sonucunun değerlendirmesini isteyen anne ile doktor aralarında yaşanan tartışma, cep telefonu kamerasına yansıdı.

HASTADAN DOKTORA: NEREYE GİDİYORSUNUZ

Olay, bugün Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Polikliniği önünde meydana geldi. Rahatsızlığı bulunan çocuğunu hastaneye getiren anne, tahlil sonuçlarını cildiye doktoru D.B.'ye göstermek istedi. Bu sırada odasından çıkan D.B. ile hasta çocuğun ismi öğrenilemeyen annesi arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına da yansıdı. Kamera görüntülerinde hasta yakının, doktor D.B.'ye, "Nereye gidiyorsunuz" şeklindeki sorusu taraflar arasında tartışmaya neden oldu.

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DOKTORDAN SERT ÇIKIŞ

Doktor D.B., "İşim var sana ne yöneticim çağırdı, sana hesap mı vereceğim" dedi. Hasta yakınının "Tabii öyledir" sözüne sinirlenen D.B., güvenliğin çağrılmasını ve durumu başhekimliğe söyleyeceğini belirtti. Bağrışmalar üzerine anne, çocuğunun yanında olduğunu ifade etti. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, koridora çıkan doktorun hastaya yönelik yüksek sesle "Sen kimsin, işim var, yöneticim çağırdı sana ne, hesap mı vereceğim? Sen kimsin bana soru soruyorsun? Çağırın güvenliği, kim bu kadın ya" şeklindeki sözleri yer alıyor.

OMZUNA DOKUNULAN DOKTOR DAHA DA SİNİRLENDİ

Bu sırada araya giren bir kadın, sakinleşmesi amacıyla doktor D.B.'nin omuzuna dokundu. D.B., temas kurmasından dolayı bu kadına da tepki gösterdi. Bir güvenlik görevlisi de tarafların arasına girerek olayı yatıştırmaya çalıştı. Her iki taraf da birbirlerine tepki gösterirken, bu kez doktor D.B., "Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı görürsün" dedi. Doktorun ayrıca araya giren kadına, "Dokunma bana. Bu ne manyaklıktır ya doktora dokunmak, konuşmak falan" dediği anlarda görüntülere yansıdı. Koridorda bulunanlar ile hastane görevlileri tarafları güçlükle sakinleştirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor ile hasta arasında yaşanan tartışmaya ilişkin inceleme başlattı.

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sosyal medya Doktor İzmir
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