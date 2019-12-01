HABER

Sosyal medyada gündem olan esrarengiz fotoğraf

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2019 13:51 | Son Güncelleme

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Ata Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın ahırında çektiği fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada gündem olan esrarengiz fotoğraf

Edinilen bilgiye göre, Cengiz Morkoç, evinin yanında bulunan ahırda yeni doğmuş buzağısının fotoğrafını çekti. Ahırda çektiği fotoğrafa bakan Morkoç, arka planda beliren görüntüyü fark edince şaşkınlık yaşadı. Fotoğraf karesinde buzağının arkasında gözleri parlayan bir silüet olduğu gören şahıs, tekrar ahıra gidip baksa da fotoğraf karesinde beliren silüeti göremedi.

Fotoğraftaki silüetin ne olduğunu anlayamayan aile üyeleri, komşularını çağırarak ahırı ışıklandırdı.

Sosyal medyada gündem olan esrarengiz fotoğraf

Tartışma oluşturan fotoğraf karesindeki silüet için farklı yorumlar yapılsa da kimse ne olduğunu tam olarak kavrayamadı.

Kaynak: İHA

PARTNERHadise'nin fotoğrafı olay olduHadise'nin fotoğrafı olay oldu
Üzerine kale direği düşen öğrenci yaşam mücadelesi veriyorÜzerine kale direği düşen öğrenci yaşam mücadelesi veriyor
Kartepe beyaza büründüKartepe beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ardahan damal

En Çok Okunan Haberler

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’un yanı başındaki Karatepe’ye mevsimin ilk karı yağdı

İstanbul'un yanı başı! Beyaza büründü

Dikkat! Bu araçlar kadınlar için tehlikeli olabilir

Dikkat! Bu araçlar kadınlar için tehlikeli olabilir

Cinsel istismar mağduru kızın ailesi konuştu

Tekirdağ'da iğrenç olay! Aile konuştu

İstanbul'da alışveriş çılgınlığı olaylı bitti, üç kişi yaralandı

Maltepe'de alışveriş çılgınlığı olaylı bitti

Meteoroloji'den İstanbul için bir uyarı daha (30 Kasım Cumartesi havalar nasıl olacak?)

Meteoroloji'den İstanbul için bir uyarı daha

Burdur Valisi'nden Salda Gölü'yle ilgili yeni açıklama

Burdur Valisi'nden Salda Gölü'yle ilgili yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.