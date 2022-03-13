Sosyal medyada gündem olan tweet! Samsung, Apple'a gönderme mi yaptı?

Samsung ve Apple arasındaki rekabet sürerken, Güney Koreli şirketin attığı bir tweet sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bildiğiniz üzere her iki şirket de zaman zaman sosyal medya kullanıcıları tarafından çıkartılan, birbirlerini taklit ettiği yönündeki çeşitli iddialara konu oluyor.

Sosyal medyada ilgi gören tweet ise bu haftanın başlarında Apple'ın, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun yeni yeşil renk seçeneklerini duyurmasına ve M1 Ultra işlemcisini tanıtmasına dayanıyor.

İŞTE SAMSUNG'UN "ULTRA" VE "YEŞİL" TWEET'İ

Samsung tweet'inde, "Ultra? Yeşil? Bugün içtenlikle gurur duyuyoruz" ifadesine yer verdi. Çok konuşulacak bu sözler, sosyal medya kullanıcıları tarafından Apple'a gönderme olarak değerlendirildi.

Çünkü Samsung, Ultra takısını bir süredir kullanıyor, yeşil renkli Galaxy S22 Ultra ise şubat ayında tanıtıldı.

Apple ise yeşil renk seçeneğine sahip iPhone'u ve yeni M1 Ultra işlemcisini 8 Mart'taki "Peek Performance" etkinliğinde görücüye çıkardı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Sosyal medya Samsung'un tweet'i sonrası tam anlamıyla ikiye bölündü.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Apple'ın iPhone'ları ilk kez yeşil renkte sunmadığına dikkat çekerken, bazıları Apple'ı kopyalayanın Samsung olduğunu ima ederek 1998'de çıkan yeşil iMac'ten bahsetti. Bir diğer kullanıcı ise ona "Bu, Apple'ın S22 serisinden sonra yeşil bir iPhone çıkardığı gerçeğini haklı çıkarmaz" dedi.

Samsung'un kutunun içinden şarj cihazını çıkartmak ve telefonlarından 3,5 mm kulaklık girişini kaldırmak için Apple'ı takip ettiğini belirten de oldu. Bir diğer kullanıcı ise "Apple ile alay edip 2 ay sonra kopyalayan şirket siz değil misiniz?" ifadesini kullandı.



