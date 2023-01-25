Sosyal medyada gündem oldu! Akdeniz açıklarında meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden saniyeler önce...

AA'nın haberine göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Seydikemer ilçesinin 80 kilometre açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 15.37'de Seydikemer'e 80,82 kilometre uzaklıkta kaydedildi. 41,08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilen deprem İHA'nın haberine göre ise Aydın ve Muğla merkez ve ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi.
Öte yandan Akdeniz'de, Muğla'nın Seydikemer ilçesinin 80 kilometre açıklarında meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremi hissetmeden saniyeler önce, bazı cep telefonlarına deprem uyarısı bildirimi geldiği yönünde sosyal medya paylaşımları yapıldığı görüldü. Söz konusu paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.
Gelen bildirimlerin Android Deprem Uyarı Sistemi kapsamında gönderildiği tahmin ediliyor.
Android Deprem Uyarı Sistemi, deprem meydana geldiğinde deprem dalgalarının sarsıntısından korunmak için zaman kazandırmak amacıyla geliştirildi. Bu sistem Android akıllı telefonların çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.
Sistem, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor; cihaz konumu ve “Deprem Uyarıları” açık olan sürüm olarak güncel pek çok cihazda çalışıyor. Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar, cihaz ayarlarından “Deprem Uyarıları” seçeneğini devre dışı bırakabiliyor.
Android Deprem Uyarı Sistemi'ni kullanıma açmak için;