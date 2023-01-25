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Sosyal medyada gündem oldu! Akdeniz açıklarında meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden saniyeler önce...

25.01.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz'de, Muğla'nın Seydikemer ilçesinin 80 kilometre açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenilirken, bazı sosyal medya kullanıcıları, depremi hissetmeden saniyeler önce geldiğini söyledikleri bildirimlerin ekran görüntülerini paylaştı. Daha önce Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde de benzer bildirimlerin ekran görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

AA'nın haberine göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Seydikemer ilçesinin 80 kilometre açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 15.37'de Seydikemer'e 80,82 kilometre uzaklıkta kaydedildi. 41,08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilen deprem İHA'nın haberine göre ise Aydın ve Muğla merkez ve ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN DEPREM BİLDİRİMİ PAYLAŞIMLARI

Öte yandan Akdeniz'de, Muğla'nın Seydikemer ilçesinin 80 kilometre açıklarında meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremi hissetmeden saniyeler önce, bazı cep telefonlarına deprem uyarısı bildirimi geldiği yönünde sosyal medya paylaşımları yapıldığı görüldü. Söz konusu paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI

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Gelen bildirimlerin Android Deprem Uyarı Sistemi kapsamında gönderildiği tahmin ediliyor.

Depremden birkaç saniye önce... Sosyal medya bunu konuşuyor! Depremden birkaç saniye önce... Sosyal medya bunu konuşuyor!

PEKİ NEDİR BU ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ?

Android Deprem Uyarı Sistemi, deprem meydana geldiğinde deprem dalgalarının sarsıntısından korunmak için zaman kazandırmak amacıyla geliştirildi. Bu sistem Android akıllı telefonların çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

Depremden birkaç saniye önce... Sosyal medya bunu konuşuyor! Depremden birkaç saniye önce... Sosyal medya bunu konuşuyor!

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistem, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor; cihaz konumu ve “Deprem Uyarıları” açık olan sürüm olarak güncel pek çok cihazda çalışıyor. Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar, cihaz ayarlarından “Deprem Uyarıları” seçeneğini devre dışı bırakabiliyor.

Android deprem uyarı

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR? İŞTE ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ'Nİ AÇMA YÖNTEMİ

Android Deprem Uyarı Sistemi'ni kullanıma açmak için;

  • Telefonunuzun Ayarlar bölümüne girin.
  • Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları’na tıklayın.
  • Eğer açık değilse Deprem Uyarıları’nı açın.
  • Bu sistemi kullanıma açmak için kablosuz veya hücresel bir veri bağlantısı olması gerektiğini de unutmayın.
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