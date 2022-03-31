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Sosyal medyada gündem oldu! Araçlarıyla mayınların üzerinden geçtiler

31.03.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan akıllara durgunluk veren bir görüntü geldi. Sosyal medyada gündem olan görüntüde bazı araç sürücülerinin korkusuzca araçlarıyla mayınların üzerinden geçtiği yer aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesinde 1 ay geride kalırken başkent Kiev’e bağlı Borodyanka kentinden gelen bir görüntü akıllara durgunluk verdi. Sosyal medyada gündem olan görüntüde bazı araç sürücülerinin korkusuzca araçlarıyla mayınların üzerinden geçtiği yer aldı.

MAYINLAR DÖŞENDİ

Karadeniz başta olmak üzere yollar ve araziler mayınlarla döşenirken başkent Kiev’e bağlı Borodyanka kentinden akıllara durgunluk veren görüntüler ortaya çıktı. Rus ordusunun kente girişini önlemek için Ukrayna birlikleri tarafından kentin ana yoluna TM-62M tipi tanksavar mayınları döşedi. Yolun hemen hemen tüm noktalarına döşenen mayınlar büyük tehlike oluştururken Ukraynalı siviller bu mayınlara aldırış etmedi. Kentten ayrılmak için yolu kullanan sürücüler araçlarıyla mayınların döşendiği noktadan korkmadan geçiş yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sürücüler mayınlara temas etmeden yavaş yavaş ilerleyerek mayınlı alandan geçmeyi başarırken bu anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haberin gelmediği mayınlı yollardan siviller çaresizce geçmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Rusya Ukrayna
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