Sosyal medyada gündem oldu! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kelime-i Şehadet’i eksik mi söyledi?

Yalova’da yapımı tamamlanan Hz. Ali Camii ve Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kuran Kursu’nun açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş sosyal medyada gündem oldu. Caminin açılışında Erbaş, Kelime-i Şehadet’i “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resûlüh” olarak söylemesi üzerine, Şehadet’i eksik söylediği iddia edildi.

KELİME-İ ŞEHADET NASIL OKUNUR?

Diyanetin resmi web sitesinde “Eşhedü en lâ ilâhe illâllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh” şeklinde yer alan Kelime-i Şehadet’i, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın hatalı söylediği iddia edildi. Birçok müslüman kişiler, Erbaş’ın şehadetin söyleyiş biçimine dikkat çekerek hatalı olduğunu söyledi.

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ: ‘’BİR ARA UĞRA DA SANA ÖĞRETEYİM’’

Görüntülerin sosyal medyada gündem olması üzerine İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez resmi sosyal medya hesabından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş’ı etiketleyerek şunları söyledi:

“Fransızca biliyorum” dedin meğer hikayeymiş!

“Arapça benim işim” dedin ama iki kelimeyi bir araya getiremedin!

Bari Kelime-i Şehadet’i yüzüne gözüne bulaştırmasaydın. Hem de Mevlid Kandili’nde.

Bir ara uğra da @DIBAliErbas sana öğreteyim, hem de tecvidli…

📍“Fransızca biliyorum” dedin meğer hikayeymiş!

📍“Arapça benim işim” dedin ama iki kelimeyi bir araya getiremedin!

📍Bari Kelime-i Şehadet’i yüzüne gözüne bulaştırmasaydın. Hem de Mevlid Kandili’nde.

👉Bir ara uğra da @DIBAliErbas sana öğreteyim, hem de tecvidli… pic.twitter.com/B4vJILf5P9 — Turhan Çömez (@ComezTurhan) September 14, 2024

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Birçok kullanıcı Erbaş'ın Kelime-i Şehadeti hatalı okuduğunu iddia ederekşu yorumlarda bulundu:

'Eyvahlar olsun :) Koskoca Diyanet işleri başkanı Kelime-i Şehadet getiremiyorsa :)'

'Allah allah.... şakamı bunlar ya...'

"BU BİR KISALTMA" DİYEN DE VAR

Kimi vatandaşlar ise bunun bir kısaltma olduğunu söyleyerek, 'Burada bir kısaltma var imamlar da bunu birçok kez duydum. Bilmemek değil abduhuyu kesiyorlar bazen çok duydum böyle ama doğru mu bilmem' dedi.