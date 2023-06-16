Sosyal medyada gündem oldu! İstanbul'un göbeğinde Arapça fiş

Yasaktı ama yasak dinlemediler, Arapça fiş kestiler. Fatih Aksaray'da bir künefeci, iddiaya göre bir süre sadece Arapça fiş kesiyordu. İşletmede çalışan biri 'Bu fiş neden Arapça?' sorusuna 'Bütün müşteriler Arap' yanıtını verdi. 'Yasak biliyor musunuz?' sorusuna çalışan 'Ama izin almışlar' cevabını verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada fişin görselini çekip paylaşan vatandaşlar 'Şunu görüyor musunuz? İstanbul'un göbeğinde yemek yiyoruz ve böyle bize fiş veriliyor. Ben bunun bir kelimesini bile anlamıyorum' , 'Hiç Türkçe yazı yok, hiç Türkçe yok, yazmıyor' diye tepki gösterdi.

DURUMA ÖNCE ZABITA SONRA MALİYE EL ATTI

Show Haber'in haberine göre yapılan ihbar üzerine Fatih Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri işletmeye geldi. Ekipler durumu Maliye Bakanlığı'na bildirdi. Bakanlık yetkilileri Arapça fiş kesmenin yasak olduğunu, bunu yapan işletmelere cezai işlem uygulandığını belirtti.

