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Sosyal medyada gündem oldu! İstanbul'un göbeğinde Arapça fiş

16.06.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada bir görüntü gündem oldu. İddiaya göre İstanbul'un göbeğinde bir işletme Arapça fiş kesiyordu. Vatandaşlar duruma "Şunu görüyor musunuz? İstanbul'un göbeğinde yemek yiyoruz ve böyle bize fiş veriliyor. Ben bunun bir kelimesini bile anlamıyorum" diyerek tepki gösterdi. Olayın ortaya çıkması sonrasında duruma önce zabıta sonra da Maliye el attı.

Sosyal medyada gündem oldu! İstanbul'un göbeğinde Arapça fiş

Yasaktı ama yasak dinlemediler, Arapça fiş kestiler. Fatih Aksaray'da bir künefeci, iddiaya göre bir süre sadece Arapça fiş kesiyordu. İşletmede çalışan biri 'Bu fiş neden Arapça?' sorusuna 'Bütün müşteriler Arap' yanıtını verdi. 'Yasak biliyor musunuz?' sorusuna çalışan 'Ama izin almışlar' cevabını verdi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada fişin görselini çekip paylaşan vatandaşlar 'Şunu görüyor musunuz? İstanbul'un göbeğinde yemek yiyoruz ve böyle bize fiş veriliyor. Ben bunun bir kelimesini bile anlamıyorum' , 'Hiç Türkçe yazı yok, hiç Türkçe yok, yazmıyor' diye tepki gösterdi.

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DURUMA ÖNCE ZABITA SONRA MALİYE EL ATTI

Show Haber'in haberine göre yapılan ihbar üzerine Fatih Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri işletmeye geldi. Ekipler durumu Maliye Bakanlığı'na bildirdi. Bakanlık yetkilileri Arapça fiş kesmenin yasak olduğunu, bunu yapan işletmelere cezai işlem uygulandığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul arapça fiş

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