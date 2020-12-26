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  4. Sosyal medyada gündem oldu! Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Sosyal medyada gündem oldu! Kar temizlemek için lav silahı kullandı

26.12.2020 22:56 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada gündem oldu! Kar temizlemek için lav silahı kullandı

ABD’nin Kentucky eyaletinde bir kişi kar nedeni ile kapanan garaj yolunu açmak için lav silahı kullandı.

ABD’de dün yoğun kar yağışının etkili olduğu Kentucky eyaletinde birçok yol kar nedeni ile kapandı.

LAV SİLAHI KULLANDI

Ashland kentinde bir adam, yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan garaj yolunu temizlemek için kürek yerine lav silahı kullandı. Kar temizleyen adamın bir komşusu ise o anları cep telefonu ile kayda aldı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Adamın sosyal medyada gündem olmasının ardından birçok Kentucky’li adamla gurur duyduklarını ifade etti.

Ulusal Hava Durumu Servisinin sosyal medya hesabı üzerinden adamın videosunun paylaşarak, "İşte alev makinesi ile hızlı kar temizleme yapmanın bir yolu" ifadelerine yer verildi. (İHA)

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