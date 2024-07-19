Sosyal medyada gündem oldu! Özgür Demirtaş'tan açıklama geldi 'Bunu kimse bulamaz sanıyordum'

Sosyal medyada ekonomist Özgür Demirtaş'la ilgili yapılan bir paylaşım gündem oldu. Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington'ın düğünündeki bir karede arkadaki flu olarak görünen bir kişi Özgür Demirtaş'a benzetildi.

Sosyal medyada konuşulan o gönderiye Demirtaş da kayıtsız kalamadı.

Sosyal medya hesabından o gönderiyi alıntılayan Demirtaş, "Bunu kimse bulamaz sanıyordum. İnanılmaz" şeklinde esprili bir yorum yaptı.

"ARKADAŞLAR HER YUVARLAK SURATLI ARKADAŞ BEN DEĞİLİM"

Demirtaş paylaşımının devamında da "Sonra Con Sinov’a dedim ki dizide Türkçe bildiğini neden söylemiyorsun. Sonra bu Düğünden Star-Wars takımının düğününe geçtim :-)) Arkadaşlar her yuvarlak suratlı arkadaş ben değilim" dedi.

Demirtaş'ın paylaşımları çok sayıda yorum ve beğeni aldı.