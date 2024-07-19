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  4. Sosyal medyada gündem oldu! Özgür Demirtaş'tan açıklama geldi 'Bunu kimse bulamaz sanıyordum'

Sosyal medyada gündem oldu! Özgür Demirtaş'tan açıklama geldi 'Bunu kimse bulamaz sanıyordum'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
19.07.2024 17:16
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ekonomist Özgür Demirtaş, bu kez de kendisi hakkında yapılan bir paylaşım nedeniyle gündem oldu. Game of Thrones dizisinin ünlü karakteri Jon Snow'u canlandıran Kit Harington'ın düğünden bir karede görünen kişi Demirtaş'a benzetilince sosyal medya da çok konuşuldu. Bunun üzerine Demirtaş'tan da esprili bir paylaşım geldi.

Sosyal medyada gündem oldu! Özgür Demirtaş'tan açıklama geldi 'Bunu kimse bulamaz sanıyordum'

Sosyal medyada ekonomist Özgür Demirtaş'la ilgili yapılan bir paylaşım gündem oldu. Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington'ın düğünündeki bir karede arkadaki flu olarak görünen bir kişi Özgür Demirtaş'a benzetildi.

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Sosyal medyada konuşulan o gönderiye Demirtaş da kayıtsız kalamadı.

Sosyal medya hesabından o gönderiyi alıntılayan Demirtaş, "Bunu kimse bulamaz sanıyordum. İnanılmaz" şeklinde esprili bir yorum yaptı.

"ARKADAŞLAR HER YUVARLAK SURATLI ARKADAŞ BEN DEĞİLİM"

Demirtaş paylaşımının devamında da "Sonra Con Sinov’a dedim ki dizide Türkçe bildiğini neden söylemiyorsun. Sonra bu Düğünden Star-Wars takımının düğününe geçtim :-)) Arkadaşlar her yuvarlak suratlı arkadaş ben değilim" dedi.

Demirtaş'ın paylaşımları çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
düğün Özgür Demirtaş
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