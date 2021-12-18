Sosyal medyada gündem oldu! Prof. Dr. Haluk Görgün'den ASELSAN iddialarına yanıt

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof.Dr. Haluk Görgün, ASELSAN'a yönelik Katar iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medyada gündem olan konuya ilişkin paylaşım yapan Görgün, haberlerin aldatıcı ve gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Türk milletinin göz bebeği ASELSAN, küresel bir Türk şirketi olarak, 12 farklı ülkede aktif faaliyet göstermekte, 73 ülkeye ihracat yapmaktadır" dedi.

Görgün'ün açıklamaları şöyle:

"Global pazarlarda faaliyet yürüten şirketimiz, yurt dışında da açtığı ofislere verdiği ismini ve markasını tescil faaliyetleri ile korumakta ve bunu rutin bir uygulama olarak gerçekleştirmektedir.

Sözü geçen ASELSAN QSTP-B adlı Katar’daki şubemiz %100 ASELSAN’a ait olup 19 Ocak 2021 tarihinde KAP’ta ilan edilmiştir.

Millî değerlerimizi yıpratmak yanlıştır, milletimize haksızlıktır. ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki süreçlerimiz başlatılmıştır."

4-Millî değerlerimizi yıpratmak yanlıştır, milletimize haksızlıktır. ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki süreçlerimiz başlatılmıştır. — Prof.Dr.Haluk Gorgun (@halukgorgun) December 18, 2021



