Sosyal medyada gündem oldu! Şirin Elmas Hanilçi'nin kaybolmadan 1 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı

31 Ekim tarihinde kaybolan ve ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla bulmaya çalıştığı 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu. Polis ekipleri dün gece saatlerinde aldığı bir ihbar üzerine çalışma alanını daraltarak Feriköy Mezarlığı ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması yapmıştı. Yapılan arama çalışmalarının neticesinde kayıp kızın cansız bedenine ulaşılmıştı.

İFADESİ KAN DONDURDU

Şirin'i katleden cani, küçük kızın para istemek için yanına geldiğini aktardı. İfadesinde cani "Benim peşime takıldı. Peşimi bırakmadı. Canımı çok sıktı. Ben de onun boğazını sıktım öldürdüm. Sonra mezarlığa attım. Üstünü çalı çırpı koydum" dedi.

VALİ GÜL ACILI AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Vali Gül Şirin'in babası İbrahim Hanilçi, dede Mahmut Hanilçi ve aile üyelerine taziyelerini iletti. Vali Gül, "Süreci sosyal hizmetler boyutuyla takip edeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. Gül, Şirin Elmas Hanilçi için dua ettikten sonra taziye evinden ayrıldı.

ŞİRİN'İN GÖRÜNTÜLERİ KAYBOLMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

6 yaşında öldürülen Şirin Elmas Hanilçi'nin kaybolmadan 1 gün önce askıda poğaça aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

TUTUKLANDI

Öte yandan M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.