HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sosyal medyada gündem oldu! Şirin Elmas Hanilçi'nin kaybolmadan 1 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medyada gündem oldu! Şirin Elmas Hanilçi'nin kaybolmadan 1 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı

02.11.2024 17:23
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

67 yıllık bakırcı, günde 10 saat çalışıp, binlerce çekiç sallıyor

67 yıllık bakırcı, günde 10 saat çalışıp, binlerce çekiç sallıyor

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

İçerik devam ediyor
Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
02.11.2024 17:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 2 gündür küçük Şirin Elmas Hanilçi'den haber alınamıyordu. Kahreden haber günler sonra geldi. Küçük Şirin'in Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu. Küçük kızı katleden caninin ifadesi kan dondururken Şirin'in kaybolmadan 1 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı.

31 Ekim tarihinde kaybolan ve ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla bulmaya çalıştığı 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu. Polis ekipleri dün gece saatlerinde aldığı bir ihbar üzerine çalışma alanını daraltarak Feriköy Mezarlığı ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması yapmıştı. Yapılan arama çalışmalarının neticesinde kayıp kızın cansız bedenine ulaşılmıştı.

AW320673_01

İFADESİ KAN DONDURDU

Şirin'i katleden cani, küçük kızın para istemek için yanına geldiğini aktardı. İfadesinde cani "Benim peşime takıldı. Peşimi bırakmadı. Canımı çok sıktı. Ben de onun boğazını sıktım öldürdüm. Sonra mezarlığa attım. Üstünü çalı çırpı koydum" dedi.

ISTANBUL--SISLIDE-6-YASINDAKI-SIRININ-_401962_118490

VALİ GÜL ACILI AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Vali Gül Şirin'in babası İbrahim Hanilçi, dede Mahmut Hanilçi ve aile üyelerine taziyelerini iletti. Vali Gül, "Süreci sosyal hizmetler boyutuyla takip edeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. Gül, Şirin Elmas Hanilçi için dua ettikten sonra taziye evinden ayrıldı.

ISTANBUL---VALI-GUL-6-YASINDA-OLDURULEN-_402472_118638

ŞİRİN'İN GÖRÜNTÜLERİ KAYBOLMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

6 yaşında öldürülen Şirin Elmas Hanilçi'nin kaybolmadan 1 gün önce askıda poğaça aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

TUTUKLANDI

Öte yandan M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Şirin Elmas Hanilçi
En Çok Okunan Haberler
Tekirdağ'da 9 aylık bebeğe cinsel istismar infial yaratmıştı! Tutuklanan baba cezaevinde intihar etti

Tekirdağ'da 9 aylık bebeğe cinsel istismar infial yaratmıştı! Tutuklanan baba cezaevinde intihar etti

İthal otomobillerde ek gümrük vergisinin kapsamı genişletildi! 3 ülke daha listeye eklendi

İthal otomobillerde ek gümrük vergisinin kapsamı genişletildi! 3 ülke daha listeye eklendi

Sacha Boey, devre arasında Galatasaray'a geri dönüyor!

Sacha Boey, devre arasında Galatasaray'a geri dönüyor!

İran, İsrail'e misilleme yapacak: Yıkıcı olacak

İran, İsrail'e misilleme yapacak: Yıkıcı olacak

Tarım ve Orman Bakanlığından 'kuş gribi' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığından 'kuş gribi' açıklaması

6 yaşındaki Şirin'i boğarak öldürmüştü! Katil zanlısının ifadesi kan dondurdu: Canımı sıktı, ben de boğazını sıktım öldürdüm

6 yaşındaki Şirin'i boğarak öldürmüştü! Katil zanlısının ifadesi kan dondurdu: Canımı sıktı, ben de boğazını sıktım öldürdüm

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.