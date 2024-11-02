Sosyal medyada gündem oldu! Şirin Elmas Hanilçi'nin kaybolmadan 1 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı

31 Ekim tarihinde kaybolan ve ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla bulmaya çalıştığı 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu. Polis ekipleri dün gece saatlerinde aldığı bir ihbar üzerine çalışma alanını daraltarak Feriköy Mezarlığı ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması yapmıştı. Yapılan arama çalışmalarının neticesinde kayıp kızın cansız bedenine ulaşılmıştı.
Şirin'i katleden cani, küçük kızın para istemek için yanına geldiğini aktardı. İfadesinde cani "Benim peşime takıldı. Peşimi bırakmadı. Canımı çok sıktı. Ben de onun boğazını sıktım öldürdüm. Sonra mezarlığa attım. Üstünü çalı çırpı koydum" dedi.
Vali Gül Şirin'in babası İbrahim Hanilçi, dede Mahmut Hanilçi ve aile üyelerine taziyelerini iletti. Vali Gül, "Süreci sosyal hizmetler boyutuyla takip edeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. Gül, Şirin Elmas Hanilçi için dua ettikten sonra taziye evinden ayrıldı.
6 yaşında öldürülen Şirin Elmas Hanilçi'nin kaybolmadan 1 gün önce askıda poğaça aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Öte yandan M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.