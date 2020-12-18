HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyada gündem oldu! Tezgah podyumda sebze-meyve defilesi

Sosyal medyada gündem oldu! Tezgah podyumda sebze-meyve defilesi

18.12.2020 11:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir grup pazarcı, kapalı semt pazarında açtıkları tezgahın üzerinde sebze ve meyvelerle defile yaptı. Bir başkası da sebze kasasını kamera gibi tutup o anları görüntüleyen kameramanı canlandırdı. Bu anlar ise sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinin Gülveren Mahallesi’nde bulunan kapalı semt pazarında esnafın, sebze ve meyvelerle gerçekleştirdiği defile o anları izleyen vatandaşları güldürdü.

Perşembe günleri açılan pazara, sabah saatlerinde gelen 6 esnaf ürünlerin sergilendiği tezgahı defile yapılan podyuma çevirdi. Pazarcılar, ellerine soğan çuvalı, mor lahana, domates kasası alıp podyuma çıktı ve manken gibi sebzelerle podyumda yürüdü. Pazarcılardan biri de sebze kasasını sopayla tutarak o anları görüntüleyen kameramanı canlandırdı. Bu anların paylaşıldığı görüntüler sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'
Balon balığı umudu! '1 gramı 1 milyon euroyu aştı'Balon balığı umudu! '1 gramı 1 milyon euroyu aştı'
AUZEF final sınavları ne zaman?AUZEF final sınavları ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Tesadüfen bulundu! 16-17'nci yüzyıllara ait

Tesadüfen bulundu! 16-17'nci yüzyıllara ait

MasterChef'ten Survivor'a bir isim daha!

MasterChef'ten Survivor'a bir isim daha!

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

Küçük İkranur’un ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Raporda dikkat çeken detay

Küçük İkranur’un ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Raporda dikkat çeken detay

Eski koca tehdidi: Şikayet edersen seni öldürürüm, polisi ararsan cenazen çıkar

Dehşeti yaşadılar! 'Cenazen çıkar'

Balon balığı kanser hastaları için umut olabilir

Balon balığı umudu! '1 gramı 1 milyon euroyu aştı'

Denizin dibinden bisiklet çıkarıldı! Ekipler ve vatandaşlar şaşkına döndü

Denizin dibinden çıkarıldı! Gördükleri şey karşısında şaşkına döndüler

İSKİ su kesintisi 18 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

18 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Covid-19 geçirenlerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.