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Sosyal medyada gündem oldu! Türkiye'deki fiyatlardan şikayet etti, günübirlik Yunanistan'a gitti: Çeşme'den daha ucuz

02.10.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yaşanan fiyat artışları özellikle tatil yerlerinde daha uçuk rakamlarla karşılaşılmasına yol açıyor. Bu duruma dikkatleri çekmek isteyen bir genç günübirlik İzmir Çeşme'den Yunanistan'a ait Sakız adasına gidip iki ülke arasındaki fiyat farkını karşılaştırdı. Çektiği videoda genç Yunanistan'daki fiyatların Türkiye'ye göre daha ucuz olduğunu iddia etti.

Sosyal medyada gündem oldu! Türkiye'deki fiyatlardan şikayet etti, günübirlik Yunanistan'a gitti: Çeşme'den daha ucuz

Türkiye'de artan dolar kuru ve enflasyonda yaşanan artış her şeyin fiyatını artırdı. Özellikle yaşanan fiyat artışı kendini tatil bölgelerinde daha fazla gösteriyor. Günübirlik İzmir Çeşme'den Yunanistan'a giden bir genç, iki ülke arasında fiyat karşılaştırması yapıp Yunanistan'ın daha ucuz olduğunu iddia etti.

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"BENCE ÇEŞME'DEN DAHA UCUZ"

Efe Elmacıoğlu isimli bir gencin sosyal medyadan paylaştığı video dikkat çekti. Elmacıoğlu videosuna şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sırf yemek için Çeşme'den Yunan adalarına gideceğiz. Çeşme'deki fiyatları gördükten sonra dedim ki Yunan adaları daha ucuzdur, o yüzden geldik. Tekne ile Sakız Adasına yapılan yolculuğun fiyatı 20 Euro. Akşam üzeri bir restorana oturduk, meyhane tarzı. Ortaya bir salata, ahtapotlu meze, ahtapot kızartma ve kalamar aldık. Toplam 31 Euro tuttu yani 600 TL, bence Çeşme'den daha ucuz."

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan çeşme
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