HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Sosyal medyada gündem oldu: 'Yapay zeka ile Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden Fikrimin İnce Gülü'

Sosyal medyada gündem oldu: 'Yapay zeka ile Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden Fikrimin İnce Gülü'

04.08.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapay zeka (YZ) ile şarkı söyletmek ile ilgili sosyal medyada birçok içerik üretilmeye başlandı. Bunun son bir örneği iddiaya göre yapay zeka ile Mustafa Kemal Atatürk'e sevdiği şarkılardan biri olan ''Fikrimin İnce Gülü'' şarkısının söyletilmesi oldu. Yapay zeka ile Mustafa Kemal Atatürk'e söylettirildiği söylenen "Fikrimin İnce Gülü" videosu, sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi.

Yapay zeka (YZ) teknolojisi gün geçtikçe gelişiyor. Günlük hayatımızın önemli bir parçası haline gelen sosyal medyada dahi yapay zeka teknolojisiyle desteğiyle üretilen içeriklerle sık sık karşılaşmak mümkün. Son dönemde ise yapay zeka ile şarkı söyletmek sosyal medyada oldukça popüler oldu.

YAPAY ZEKA İLE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN SESİNDEN "FİKRİMİN İNCE GÜLÜ"

Yapay zeka ile şarkı söyletmek konulu içeriklerin son bir örneği ise iddiaya göre yapay zeka ile Mustafa Kemal Atatürk'e sevdiği şarkılardan biri olan "Fikrimin İnce Gülü" şarkısının söyletilmesi oldu.

1

Yapay zeka ile Mustafa Kemal Atatürk'e söylettirildiği beyan edilen "Fikrimin İnce Gülü" videosu çok sayıda kişiyi duygulandırdı.

Yapay zeka ile “Dünyanın en güzel yüzleri” oluşturuldu! Mest ettiler Yapay zeka ile “Dünyanın en güzel yüzleri” oluşturuldu! Mest ettiler

Söz konusu video sosyal medyada ise kısa sürede viral hale geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldiSaldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi
O günü işaret etti 'Tüm yurtta sıcaklıklar düşüyor'O günü işaret etti 'Tüm yurtta sıcaklıklar düşüyor'
İş adamına aracında kurşun yağdırdı! Dehşet anları kameradaİş adamına aracında kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mustafa Kemal Atatürk yapay zeka

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Çocuğunu pencereden aşağıya attı! Korku dolu anlar...

Çocuğunu pencereden aşağıya attı! Korku dolu anlar...

Rüyasında gördü! Definden 26 yıl sonra mezarından çıkarttı

Rüyasında gördü! Definden 26 yıl sonra mezarından çıkarttı

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.