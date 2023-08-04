Sosyal medyada gündem oldu: 'Yapay zeka ile Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden Fikrimin İnce Gülü'

Yapay zeka (YZ) teknolojisi gün geçtikçe gelişiyor. Günlük hayatımızın önemli bir parçası haline gelen sosyal medyada dahi yapay zeka teknolojisiyle desteğiyle üretilen içeriklerle sık sık karşılaşmak mümkün. Son dönemde ise yapay zeka ile şarkı söyletmek sosyal medyada oldukça popüler oldu.

YAPAY ZEKA İLE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN SESİNDEN "FİKRİMİN İNCE GÜLÜ"

Yapay zeka ile şarkı söyletmek konulu içeriklerin son bir örneği ise iddiaya göre yapay zeka ile Mustafa Kemal Atatürk'e sevdiği şarkılardan biri olan "Fikrimin İnce Gülü" şarkısının söyletilmesi oldu.

Yapay zeka ile Mustafa Kemal Atatürk'e söylettirildiği beyan edilen "Fikrimin İnce Gülü" videosu çok sayıda kişiyi duygulandırdı.

Söz konusu video sosyal medyada ise kısa sürede viral hale geldi.

