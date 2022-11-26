Sosyal medyada gündem oldu! Yüzde 70 indirimi duyan akın etti, izdihama yol açtılar

Dünya genelinde her yıl gerçekleştirilen efsane cuma indirimleri bu yıl 25 Kasım Cuma günü başlarken vatandaşlar indirimli ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Bu seferki haber İzmir'den geldi. Ucuz halıları kaçırmak istemeyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Kapıların açılmasıyla büyük bir izdihama yol açan vatandaşlardan bazıları ezilme tehlikesi geçirdi. İzdihamda 2 kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

UCUZ HALI İZDİHAMI

Sosyal medyada yayınlanan bir alışveriş videosu olay oldu. İzmir Buca'da çekildiği belirtilen görüntülerde bir mağaza, halılarda yüzde 70 indirim olduğunu duyurunca vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ucuz halı almak isteyen vatandaşlar kapılar açılınca büyük bir izdihama yol açtı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Görevlinin "Herkesin bir tane hakkı var" sözlerine aldırış etmeyen vatandaşlardan bazıları ezilme tehlikesi geçirdi. İzdihamda 2 kişi fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldı.



