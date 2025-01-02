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Sosyal medyada gündem olmuştu! Çaydanlıkla adam dövdü, cezaevinde intihar etti

02.01.2025 10:32
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Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de yaşanan olay sosyal medyada gündem olmuştu. 18 yaşındaki bir kişi eline aldığı çaydanlıkla birini dövdü ve o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Harekete geçen ekipler saldırganı gözaltına aldı ve genç tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 yaşındaki gencin cezaevinde intihar ettiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada gündem olmuştu! Çaydanlıkla adam dövdü, cezaevinde intihar etti

Kayseri'de bir kişiyi çaydanlıkla darp ettikten sonra tutuklanan 18 yaşındaki genç intihar etti.

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Edinilen bilgiye göre, bir şahsın çaydanlıkla bir kişiyi darp ettiği görüntüleri kendi sosyal medya hesabında paylaşması üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatılmış, yapılan çalışmalarda yakalanan şüpheli H.C.C. (18) tutuklanarak cezaevine teslim edilmişti.
'Hırsızlık', 'Kasten Yaralama', 'Yağma', 'Zorla Alıkoyma', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' olmak üzere toplam 43 suç kaydı bulunan H.C.C.'nin (18) intihar ettiği öğrenildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İntihar Kayseri çaydanlık
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