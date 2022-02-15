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  4. Sosyal medyada gündem olmuştu! CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Hamdi Çamlı'ya: 'AK Parti adına bile büyük ayıp'

Sosyal medyada gündem olmuştu! CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Hamdi Çamlı'ya: 'AK Parti adına bile büyük ayıp'

15.02.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, 'Halkı aydınlatmak için yola çıkanlar büyük sorunlar yaşıyor. Millet ittifakı bu sorunu da çözecek.' dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı'nın CHP hakkındaki sözlerine de yanıt verdi.

Sosyal medyada gündem olmuştu! CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Hamdi Çamlı'ya: 'AK Parti adına bile büyük ayıp'

Isparta'da yaşanan elektrik kesintisi sonrası hükümeti temsilen bakanın dört gün sonra bölgeye gittiğini belirten Kılıçdaroğlu, 'Onlara göre her şeyin suçlusu CHP. Yeliz dediğimiz arkadaş sorunun kaynağını buldu. Bunların olayı ne olursa olsun CHP'yi kötülemek' dedi.

'GAZETECİ, DOĞRULARI YAZMAK ZORUNDADIR'

'Bizim sesimizi geniş kitlelere ulaştıran medyadır. Medya bütün demokrasilerde dördüncü güç olarak kabul edilir. Gazeteci, doğruları yazmak onuru korumak zorundadır. Gazeteciliğin hakkını verip halkın sorunlarına dikkat çekmek zorundadır. Halkı aydınlatmak için yola çıkanlar en büyük sorunu yaşar hale geldiler. Basın İlan Kurumu, bazı gazetelere çok uzun süredir ilan vermiyor.

Onurlu gazetecileri her zaman yürekten alkışlıyorum. Onlara her zaman minnet borcumuz var. Gazeteci kalemini satmayan kişidir. Kalemini, aklını kiralayan kişiye gazeteci denmez.

Medya özgürlüğünde büyük sınırlamalar var. Doğru haberlere erişim engeli geliyor. Doğru haberlerin okunmasını istemiyorlar. Bütün gazeteci arkadaşlarıma buradan ileteyim: 'Özgürce yazmak istiyorsanız ittifakımızı yakından izleyeceksiniz. Medya özgürlüğüne ne kadar önem verdiğimizi göreceksiniz.'

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'İNSANLAR GÜNLERCE SOĞUKTAN PERİŞAN OLDU! BAKAN DÖRT GÜN SONRA GİTTİ'

Isparta'da insanlar günlerce soğuktan perişan oldu. İlk günden beri iki genel başkanı yardımcımız oradaydı. Bütün ilçeleri gezdiler. Dört gün sonra bakan oraya gitti. Neden gitti? Helalleşmek için gitti, sorunu çözmek için değil.

'YELİZ DEDİĞİMİZ ARKADAŞIN MECLİSTE OLMASI AK PARTİ ADINA BİLE BÜYÜK AYIPTIR'

Yeliz dediğimiz arkadaş sorunun kaynağını buldu. CHP yüzünden dedi. Allah bunlara yardım etsin. Akıllarını oynatmışlar. Ne olursa olsun CHP'yi kötüleyeceksin. Bunların olayı. AK Parti adına bile o vekilin burada bulunması büyük ayıptır. Ahmet Hamdi Çamlı gibi akıldan yoksun insanlar buradaysa buranın değeri tartışılır.

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Kemal Kılıçdaroğlu
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