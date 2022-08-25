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Sosyal medyada gündem oldu! EGM'den polis kumanyası ile ilgili iddialara fotoğraflı yanıt

25.08.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü etkinliklerinde görevli polislere verilen kumanyaların yetersiz olduğu iddiaları ile ilgili açıklamada bulundu. FETÖ destekli sosyal medya hesaplarından, gündemde tutulmaya çalışılan iftiralara yenisinin eklendiği kaydedilen açıklama sonrası, sahadaki polislere dağıtılan kumanyanın fotoğrafı da paylaşıldı. İşte olayın detayları...

Sosyal medyada gündem oldu! EGM'den polis kumanyası ile ilgili iddialara fotoğraflı yanıt

Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü etkinliklerinde görevli polislere verilen kumanyaların yetersiz olduğu iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili EGM'den açıklama geldi.

EGM'den yapılan açıklamada, FETÖ destekli sosyal medya hesaplarından, gündemde tutulmaya çalışılan iftiralara yenisinin eklendiği kaydedilerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle gerçekleştireceği Bitlis ziyareti sırasında görev yapacak personelimize dağıtılan kahvaltılık kumanyalar ile ilgili çarpıtılmış iddialara yer verilmiştir. 25 Ağustos 2022'de görev alan personelimize kaşar peyniri, üçgen peynir, zeytin, tahin pekmez, bal, ekmek ve sudan oluşan ve görselde paylaşılan kahvaltı menüsü dağıtılmıştır. Daha önce de yürütülmek istenen benzer dezenformasyon faaliyetleri hakkında açıklama yapmamıza rağmen ısrarla bu tip dedikoduların dile getirtilmesinin iyi niyetten uzak olduğu açıktır" denildi.

Türk polisini hedef alan algı operasyonları ve iftiraların esefle karşılandığı kaydedilen açıklamada, "Mesai arkadaşlarımız büyük fedakarlıkla çalışmakta ve her türlü ihtiyaçları en üst seviyede karşılanmaktadır. Bundan sonra da karşılanmaya devam edilecektir" denildi.

EGM'den ayrıca sahadaki polislere dağıtılan kumanyanın fotoğrafı da paylaşıldı.

(DHA)

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