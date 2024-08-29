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  4. Sosyal medyada gündem olmuştu! Metroda çocuğa şiddet uygulayan saldırgan gözaltına alındı

Sosyal medyada gündem olmuştu! Metroda çocuğa şiddet uygulayan saldırgan gözaltına alındı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.08.2024 15:27
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İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunulması sosyal medyada gündem olmuştu. Konu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Görüntülerdeki saldırgan gözaltına alındı.

Sosyal medyada gündem olmuştu! Metroda çocuğa şiddet uygulayan saldırgan gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirtmişti. Bugün o saldırgan gözaltına alındı.

Bakan Tunç, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar."

Ekiplerin devam eden çalışmaları sonucunda İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
metro
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