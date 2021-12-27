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Sosyal medyada gündem olmuştu! Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş açıklaması: Ünlü oldu, taşıyamadı

27.12.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı bir tartışma programında döviz yükselişine karşı "Şakkadanak dolar satarım" önerisi yapan Necmettin Batırel, programda kendisine yönelik tepkisiyle sosyal medyada gündem olan Özgür Demirtaş hakkında açıklamalarda bulundu. Batırel, "Özgür Bey’i kimse tanımıyordu, benimle yaptığı tartışma sonunda bayağı ünlü oldu, ama bunu taşıyamadı" dedi.

2017 yılında doların piyasadaki yükselişinin önlemesi konusunda "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadanak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" önerisinde bulunan Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, aynı programda kendisine verdiği tepki sosyal medyada uzun süre gündem olan Özgür Demirtaş ile ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye gazetesinden Fatih Selek'e konuşan Batırel, "şakkadanak" videosuna kızıp kızmadığına ilişkin olarak yöneltilen soruya, "Hayır kızmıyorum" sözleriyle yanıt verdi.

"ÖZGÜR DEMİRTAŞ BENİMLE ÜNLÜ OLDU AMA BUNU TAŞIYAMADI"

Batırel, ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın da katıldığı söz konusu programa ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Batırel, "Özgür Bey’i kimse tanımıyordu ama benimle yaptığı tartışma sonunda bayağı ünlü oldu, ama bunu taşıyamadı. Şimdi ekonomiyi bıraktı, sokak hayvanlarına sahip çıkalım diye tweet atıyor" dedi.

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