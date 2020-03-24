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  4. Sosyal medyada gündem olmuştu! O iş adamı Taksim'de 5 bin maske dağıttı

Sosyal medyada gündem olmuştu! O iş adamı Taksim'de 5 bin maske dağıttı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2020 16:37 | Son Güncelleme

İstanbul'da simitçinin kalan tüm simitleri satın alan iş adamı İbrahim Yılmaz, bu kez de Taksim Meydanı'nda 5 bin maske dağıttı. Koronavirüs önlemleri için arkadaşı Serdar Serdaroğlu ile birlikte maske dağıtan iş adamı, bir kez daha takdir kazamdı.

Sosyal medyada seyyar simitçinin elindeki tüm simitleri satın aldığı görüntüler paylaşılarak, gündem olan iş adamı İbrahim Yılmaz, koronavirüs nedeniyle Taksim Meydanı'nda, iş güvenliği ve iş elbiseleri satıcısı arkadaşı Serdar Serdaroğlu ile maske dağıttı. İbrahim Yılmaz, "İyilik Akımı" adını verdikleri proje kapsamında 50 bin maske dağıtacaklarını söyledi.
Fırsatçılara meydanı bırakmamak ve alım gücü olmayan insanlara maske dağıtmak için böyle bir eyleme başvurduklarını belirten İbrahim Yılmaz, şöyle konuştu:

“Bütün dünyayı tehdit eden koronavirüsle karşı karşıyayız. Bu virüsten korunmak amacıyla takılan maskelerin, piyasada fırsatçılar tarafından 30 kuruşluk değeri varken 5 lira gibi bir fiyattan satılması ve son günlerde karaborsa durumuna gelmesi nedeniyle, insanların alım gücünü gördükten sonra bedava maske dağıtmaya karar verdik. İlk planda Taksim başta olmak üzere Kadıköy, Eyüpsultan, Bakırköy gibi meydanlarda işleri gereği dışarıya çıkmak zorunda kalanların veya buna ulaşamayanların ihtiyaçlarını gözeterek 'İyilik akımı' adına 5 bin tane maske dağıtıyoruz. Sürecin uzaması ile birlikte bu rakam 50 bini bulacak. "

Maskeler, vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Bu arada yasağa rağmen kızıyla sokağa çıkan 85 yaşındaki bir kadın, evde sıkıldıklarını, ihtiyaç için dışarı çıktıklarını söyledi. (DHA)

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