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Sosyal medyada gündem olmuştu! Silahlı görüntüler sonrası Ahmet Sivri'ye gözaltı

26.07.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece Rizeliler Dernek Başkanı Ahmet Sivri, elle yemek yediği görüntüler sonrası gündem olmuştu. Sivri daha sonra da birçok silah ve kılıçla verdiği görüntülerle sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Tepkiler üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Sivri'yi gözaltına aldı. Hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldığı belirtilen Sivri'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı kaydedildi.

Elle yemek yedikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve çatal-kaşıkla yemek yemenin 'gavur icadı' olduğunu söyleyen Büyükçekmece Rizeliler Dernek Başkanı Ahmet Sivri'nin otomatik silahlarla ve kılıçlarla verdiği pozlar büyük tepki topladı.

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Çok sayıda uzun namlulu silah ve kılıçla görüntü çekip sosyal medyada paylaşan Ahmet Sivri, gelen tepkiler üzerine gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "25 Temmuz'da pompalı tüfek, kılıç gibi silahlarla yapılan paylaşımlarla ilgili yapılan araştırmalarda; Görüntülerde yer alan Ahmet Sivri, aynı gün saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece 'de yakalanarak muhafaza altına alınmış, şüphelinin ikametinde, işyerinde ve başkanlığını yaptığı dernek adresinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda görüntülerde yer alan uzun namlulu silahların tamamı ve kılıç ele geçirilmiş, yapılan incelemelerde silahlardan 5’inin ruhsat tarihinin dolduğu belirlenmiştir" denildi.

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Hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldığı belirtilen Sivri'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı kaydedildi.

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DHA

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