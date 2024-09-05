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  4. Sosyal medyada gündem olmuştu! Torununu sırtında taşıyan dede konuştu

Sosyal medyada gündem olmuştu! Torununu sırtında taşıyan dede konuştu

05.09.2024 12:02
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Bir kuryenin sırtında torununu taşıdığını anları çekip paylaşınca sosyal medyada gündem olmuştu. "Spina bifida" hastası olan torunu Yiğit Can'ı sırtında taşıyan dede Temir Demir torunu ve kızı hakkında konuştu.

Sosyal medyada gündem olmuştu! Torununu sırtında taşıyan dede konuştu

Ayrık omurga olarak da bilinen "spina bifida" hastası olan torununu parkta gezdiren Taner Demir, sosyal medyada gündem olmuştu. Dede Taner Demir o anları anlatarak şunları söyledi:

"Ben torunumu sırtıma almış parka gidiyordum. Bir motokurye beni gördü ve bir derneğe telefon etti. Onlar da beni aradılar ve rızamı alarak görüntüleri paylaştılar. Allah denk getirdi. Yiğit spina bifida hastası, skolyozu var. Yürüyemiyor, bedensel engelli. Annesi bıraktı, babası da bağımlı olduğu için ilgilenmedi." diye konuştu.
Torununun tedavisi için televizyona çıkmayı düşünen Demir’in torununun "baba" diye hitap ettiğini belirterek, "Baba beni dışarı çıkar' diyor, sırtıma alıp biraz hava aldırıyorum’ dedi.

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‘‘KIZIMIN EŞİ KABUL ETMEYİNCE BİZ BAKMAYA DEVAM ETTİK’’

Torunu bir günde neler yaptığını anlatan dede Demir, "Sabah erkenden kalktığı zaman üstünü giydiriyoruz. 'Baba beni dışarı çıkar.' diyor, sırtıma alıp biraz hava aldırıyorum. Sonra yemeğini yediriyorum ve tekrar gezdiriyorum. Onu parka götürüyorum, mahallede gezdiriyorum, arkadaşlarının yanına götürüyorum. Yiğit'e 2 yaşından bu yana anneannesiyle birlikte bakıyoruz. Kızım evlendi, eşi Yiğit’i kabul etmeyince biz bakmaya devam ettik" açıkladı.

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TEDAVİ DIŞINDA OYUNCAK İSTEDİ

İstanbul Valisi Davut Gül'ün kendisini ziyaret ettiğini söyleyen Demir, "Vali Bey, Kaymakam Bey, İlçe Sağlık Müdürü ve İl Sağlık Müdürü geldiler. Vali Bey, Yiğit'in tedavisi için gerekenlerin yapılacağını söyledi." bilgisini verdi.
Demir, devlet büyüklerine teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Valimize, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve başkan yardımcılarına çok teşekkür ediyorum. Tek isteğim, torunumun tedavisinin yapılması." ifadelerini kullandı.
Yiğit Can ise tedavisinin yapılması talebinde bulunarak bir de oyuncak istediğini dile getirdi. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hastalık dede park
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