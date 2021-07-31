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İddialar sosyal medyada gündem olmuştu! Tunceli Valiliği'nden 'yangın' açıklaması

31.07.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Hozat ilçesindeki Gedikler mevkisinde operasyon sırasında helikopter bombardımanı sonrası orman yangını çıktığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İddialar sosyal medyada gündem olmuştu! Tunceli Valiliği'nden 'yangın' açıklaması

Bazı sosyal medya hesaplarında Hozat'ın Gedikler mevkisinde, operasyon sırasında helikopter bombardımanı nedeniyle orman yangını çıktığı iddialarına ilişkin valilikten yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde helikopter uçuşlarımız trafik kontrolleri, yangın kontrolleri, acil hasta nakilleri ve intikaller şeklinde sürekli devam etmektedir. Ayrıca yakın zamanda ilimiz genelinde hiçbir alana yönelik ateşli helikopter taarruzu gerçekleştirilmemiştir. Bahsi geçen alanda sıkışan hain PKK terör örgütü mensuplarınca dün akşam saatlerinde bölgede bulunan sivil bir araca yönelik taciz ateşi açılmış, alan yakınında bulunan ve bu hainleri bulundukları alana sıkıştıran birliklerimizce sivil araca ateş açan hainlere anında karşılık verilmiştir. Olayda sivil araç isabet almıştır. Çok şükür ne sivil araç şoförü vatandaşımızda ne de birliklerimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Olay sonrası terör örgütü mensupları kendi kıt akıllarınca birliklerimizin alana intikallerini engellemek ve kaçabilmek amacıyla bulundukları yerde yangın çıkarmışlar, örtü yangını başlatmışlardır. Alan orman olmayıp ot ve küçük meşe dokularıyla kaplıdır. Ancak adı her ne olursa olsun vatan toprağı bizler için kıymetli ve kutsaldır. Bunun içindir ki kahraman vatan evlatlarımız şehadet yolunda korkusuzca yürümektedirler. Bu anlayışla Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz ve güvenlik kuvvetlerimiz alandadırlar. Hain terör örgütlerine karşı kararlılıkla devam eden operasyonlarımızı sosyal medya yalanları üzerinden durdurmaya çalışanlara itibar edilmemesini, hem canlarımızı hem de ormanlarımızı yakan, bölgemiz civarında bir elin parmaklarından dahi az kalmış hain PKK terör örgütü kırıntılarının, soysuzlarının kökü kazınıncaya kadar operasyonlarımızın kesintisiz devam edeceği hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

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DHA

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