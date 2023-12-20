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    4. Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Ülke bu Türkleri konuşuyor... Aldatan kocasını yakaladı: Eşi ve sevgilisini sokak ortasında darp etti

    Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Ülke bu Türkleri konuşuyor... Aldatan kocasını yakaladı: Eşi ve sevgilisini sokak ortasında darp etti

    20.12.2023 11:09 | Son Güncelleme:
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    Hollanda'da kaydedildiği iddia edilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kocasını otel odasında başka bir kadınla yakaladığını iddia eden Türk kadının tepkisi ülkede gündem oldu. İsmi açıklanmayan kadın kocası ve eşinin yasak aşk yaşadığı sevgilisini sokak ortasında darp etti. O anlar saniye saniye kaydedilen sosyal medyada paylaşıldı.

    Hollanda'da sokak ortasında çekilen bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen bir kadını onu takip etti ve iddialara göre Kenan isimli kocasını başka bir kadınla otel odasında bastı. Ailesiyle birlikte aldatılan kadın kocasının sevgilisi olduğunu iddia ettiği diğer kadını sokak ortasında darp etti.

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    YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

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    Kenan isimli kocası tarafından aldatıldığı iddia edilen kadın, sinirini önce kadından ardından ise kocasından çıkardı. Kocasının sevgilisi olduğu ifade edilen kadın sokak ortasındaki şiddet sırasında yardım çığlıkları attı. Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

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    Hollanda Aldatma ihanet
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