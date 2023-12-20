Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Ülke bu Türkleri konuşuyor... Aldatan kocasını yakaladı: Eşi ve sevgilisini sokak ortasında darp etti

Hollanda'da sokak ortasında çekilen bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen bir kadını onu takip etti ve iddialara göre Kenan isimli kocasını başka bir kadınla otel odasında bastı. Ailesiyle birlikte aldatılan kadın kocasının sevgilisi olduğunu iddia ettiği diğer kadını sokak ortasında darp etti.

YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

Kenan isimli kocası tarafından aldatıldığı iddia edilen kadın, sinirini önce kadından ardından ise kocasından çıkardı. Kocasının sevgilisi olduğu ifade edilen kadın sokak ortasındaki şiddet sırasında yardım çığlıkları attı. Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.