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Sosyal medyada günün en çok konuşulanı olmuştu! Fındık hasta oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2020 16:19 | Son Güncelleme

Tokat'taki Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nda maskot haline gelen 'Fındık' hasta oldu. Kayacık Köyü'ndeki ilkokul öğrencileri tarafından çok sevilen Fındık, ilçede olduğu kadar sosyal medyada da yoğun ilgi görmüştü.

Turhal'a bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak okula getirdikleri av köpeği melezi olan erkek yavru köpek, sosyal medyada dünün en çok konuşulan konusu olmuştu.

Kısa sürede öğrencilerin dostu olmuştu

Okulun öğrencilerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği 'Fındık' adı verilen köpek, DHA'nın haberinden sonra sosyal medyada gündemin ilk sıralarına çıktı.
Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan 'Fındık' ilçede de ilgi odağı oldu.
Bugün hastalanan 'Fındık'ı Turhal Belediyesi veterineri kontrol edip ilaç verdi.

'HAYVAN SEVGİSİ AİLEDE VE OKULDA AŞILANIR'

'HAYVAN SEVGİSİ AİLEDE VE OKULDA AŞILANIR'
Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Kurucular Kurulu Başkanı Nihal Erkoç, Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu öğrencilerini ve 'Fındık'ı ziyaret etti.
Öğrenci ve öğretmenlere duyarlı davranışı için teşekkür eden Erkoç, federasyon başkanı olarak gerçekleştirilen ziyaretten çok mutlu olduğunu söyledi. Hayvan sevgisinin ilk olarak ailede aşılanacağını söyleyen Erkoç, sözlerine şöyle devam etti:
"Bir federasyon başkanı olarak çok mutlu oldum. Müdür bey bugün bana ulaştı, 'Fındık'ın rahatsız olduğunu iletti. Turhal Belediyemiz bu konuda çok duyarlı. Zaman mefhumu gözetmeksizin Turhal Belediyesi veteriner hekimliği personeli hemen gelerek gerekli müdahalesini yaptı. Bu olaydan dolayı çok mutlu oldum. Hayvan sevgisi ilk olarak ailede aşılanır daha sonra ise okulda aşılanır. Buna kocaman bir adım atan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a çok teşekkür ediyoruz."
Haberler çıktıktan sonra yoğun telefon trafiği yaşadığı kaydeden öğretmen Mustafa Önlen ise , telefon trafiğinden uyuyamadığını söyledi:
"Sabaha kadar uyuyamadım. Çok güzel mesajlar ve destekler aldık. 'Fındak'ta ufak bir soğuk algınlığı var. Biz nazar gözüyle bakıyoruz. Turhal Belediyemize teşekkür ediyorum. 'Fındık'ın gerekli bakımlarını yapıyor, aşılarını yapıyor. Bugün antibiyotik aldı ve bir torba mama bıraktılar."
Mezarlıkta bulunup okula getirilen 'Fındık' isimli yavru köpek, okulun maskotu oldu.
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Anahtar Kelimeler:
fındık köpek

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