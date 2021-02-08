HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyada hangi parti seçmeni hangi platformu kullanıyor? (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Youtube)

Sosyal medyada hangi parti seçmeni hangi platformu kullanıyor? (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Youtube)

08.02.2021 10:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sosyal medyada hangi parti seçmeni hangi platformu kullanıyor? (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Youtube)

Sosyal medyanın siyasete ve seçmene etkisi her geçen gün azımsanamayacak şekilde kendini hissettirirken, OPTİMAR Araştırma dikkat çeken bir istatistik yayınladı. Araştırmada "Hangi partinin seçmeni hangi sosyal medya ağını daha fazla kullanıyor?" sorusuna yanıt aranırken, ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti.

Sosyal medya platformu Twitter son günlerde hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına kısıtlama getirdi. Sosyal medya ağlarının siyasete bu müdahalesi sonrasında Optimar Araştırma, sosyal medya platformları ile parti eğilimleri arasındaki ilişkiyi araştırdı.

12-20 Ocak tarihlerinde yapılan çalışmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki bugünkü köşesinde Optimar Araştırma'nın yapmış olduğu çalışmanın detaylarını aktardı.

FACEBOOK'TA AK PARTİ ÖNDE

AK Partililerin çoğunlukla Facebook'u kullandığını belirten Selvi, sırasıyla onları MHP, CHP ve İYİ Partili seçmenin takip ettiğini yazdı.

INSTAGRAM'DA MHP SÜRPRİZİ

Instagram'da ise MHP'liler ilk sırada yer alırken; onları da CHP, AK Parti, HDP ve İYİ Partililer izliyor.

TWİTTER'DA MUHALEFETİN ÜSTÜNLÜĞÜ

Muhalefet seçmeninin daha çok Twitter'da öne çıktığı görülürken; araştırmanın sonuçlarına göre İYİ Partililer ve HDP'liler ilk iki sırada konumlandı. CHP üçüncü, MHP dördüncü sırada yer alırken, AK Parti seçmeni ise son sırada yer aldı.

YOUTUBE VE TIKTOK

Youtube ve TikTok'ta ise kullanıcıların diğer sosyal medya platformlarına göre siyasetle ilişkileri daha düşük düzeyde kaldı. Youtube'da MHP seçmeni TikTok'ta ise HDP seçmeni ilk sırada yer aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral olduHakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral oldu
Uzmanından kritik uyarı! 'Mutasyonlu virüsün bulaşma hızı arttı'Uzmanından kritik uyarı! 'Mutasyonlu virüsün bulaşma hızı arttı'
Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?

En Çok Okunan Haberler

20 itfaiye eri 13 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! Skandal karar

20 itfaiye eri 13 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! Skandal karar

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

Bülent Arınç: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu

Bülent Arınç: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtıyla olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı

Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtıyla olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

Boğaziçi Üniversitesi kampüsü taşınacak mı? Resmi açıklama geldi

Boğaziçi Üniversitesi kampüsü taşınacak mı? Açıklama geldi

Sokak köpekleri, hamile kediyi parçalayarak öldürdü

Hamile kediyi parçalayarak öldürdüler

Uzmanından kritik uyarı! 'Mutasyonlu virüsün bulaşma hızı arttı'

Uzmanından kritik uyarı! 'Mutasyonlu virüsün bulaşma hızı arttı'

İçişleri Bakanlığı yasaklamıştı! Çakarlı araçlar yine ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı yasaklamıştı! Yine ortaya çıktılar

İstanbul'da korku dolu anlar! Yanmaktan son anda kurtuldu

İstanbul'da korku dolu anlar! Yanmaktan son anda kurtuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.