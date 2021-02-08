Sosyal medyada hangi parti seçmeni hangi platformu kullanıyor? (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Youtube)

Sosyal medya platformu Twitter son günlerde hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına kısıtlama getirdi. Sosyal medya ağlarının siyasete bu müdahalesi sonrasında Optimar Araştırma, sosyal medya platformları ile parti eğilimleri arasındaki ilişkiyi araştırdı.

12-20 Ocak tarihlerinde yapılan çalışmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki bugünkü köşesinde Optimar Araştırma'nın yapmış olduğu çalışmanın detaylarını aktardı.

FACEBOOK'TA AK PARTİ ÖNDE

AK Partililerin çoğunlukla Facebook'u kullandığını belirten Selvi, sırasıyla onları MHP, CHP ve İYİ Partili seçmenin takip ettiğini yazdı.

INSTAGRAM'DA MHP SÜRPRİZİ

Instagram'da ise MHP'liler ilk sırada yer alırken; onları da CHP, AK Parti, HDP ve İYİ Partililer izliyor.

TWİTTER'DA MUHALEFETİN ÜSTÜNLÜĞÜ

Muhalefet seçmeninin daha çok Twitter'da öne çıktığı görülürken; araştırmanın sonuçlarına göre İYİ Partililer ve HDP'liler ilk iki sırada konumlandı. CHP üçüncü, MHP dördüncü sırada yer alırken, AK Parti seçmeni ise son sırada yer aldı.

YOUTUBE VE TIKTOK

Youtube ve TikTok'ta ise kullanıcıların diğer sosyal medya platformlarına göre siyasetle ilişkileri daha düşük düzeyde kaldı. Youtube'da MHP seçmeni TikTok'ta ise HDP seçmeni ilk sırada yer aldı.



