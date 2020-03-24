Sosyal medyada hantavirüs tepkisi: Bir bu eksikti!

Çin’de hantavirüs bulaşmış birinin öldüğü haberi geldi. Koronavirüs nedeniyle yeni bir salgından korkulması nedeniyle hantavirüs ile ilgili haber sosyal medya pek çok tepkiye neden oldu. Kimi sert tepkilerin yanında komik ve ironik paylaşımlar da yapılıyor. Sizin için Twitter’dan hantavirüs tepkilerini derledik...

HANTAVİRÜS TEPKİLERİ

Koronavirüs nedeniyle gergin olan insanlar sosyal medyada hantavirüs haberi ile dalga geçen paylaşımlar yapılmaya başlandı:

Çinde Hantavirüs adında yeni bir virüs çıkmıştır. Bunu gören me:pic.twitter.com/wBNPUXVa9x — ötekiadam (@IlkerAtmaca) March 24, 2020



