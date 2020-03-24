Sosyal medyada hantavirüs tepkisi: Bir bu eksikti!

Çin’de hantavirüs bulaşmış birinin öldüğü haberi geldi. Koronavirüs nedeniyle yeni bir salgından korkulması nedeniyle hantavirüs ile ilgili haber sosyal medya pek çok tepkiye neden oldu. Kimi sert tepkilerin yanında komik ve ironik paylaşımlar da yapılıyor. Sizin için Twitter’dan hantavirüs tepkilerini derledik...
Koronavirüs nedeniyle gergin olan insanlar sosyal medyada hantavirüs haberi ile dalga geçen paylaşımlar yapılmaya başlandı:
Mood; #hantavirüs pic.twitter.com/KWVP4tD2l3— Mehmet Kürşat Erbil (@kursatterbl) March 24, 2020
#Hantavirus mood pic.twitter.com/edBAaeTNc7— Büşra (@busrahlatci) March 24, 2020
#hantavirüs has joined game pic.twitter.com/9QYsP3rT6g— hzSPACE (@galaktikbosluk) March 24, 2020
Çinde Hantavirüs adında yeni bir virüs çıkmıştır. Bunu gören me:pic.twitter.com/wBNPUXVa9x— ötekiadam (@IlkerAtmaca) March 24, 2020
#hantavirüs has been connected pic.twitter.com/oM4LeH50J6— Gülpınar (@aliemregulpinar) March 24, 2020
#hantavirüs #coronavirus https://t.co/9ZJYDTUzKl— emrah karakaya (@emrahkrky) March 24, 2020
#coronaturkiye #Hantavirus #hantavirüs— Necati (@necokymc) March 24, 2020
Ülkece son durum; pic.twitter.com/XiHINEK9kp