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Sosyal medyada hantavirüs tepkisi: Bir bu eksikti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 17:12 | Son Güncelleme

Çin’den gelen hantavirüs haberi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Koronavirüs nedeniyle zaten bıkmış ve gergin olan insanlar Twitter’da hantavirüs ile ilgili hem tepkili hem de sarkastik ve komik paylaşımlarda bulunmaya başladılar. İşte hantavirüsün sosyal medyadaki yansımaları...

Sosyal medyada hantavirüs tepkisi: Bir bu eksikti!

Çin’de hantavirüs bulaşmış birinin öldüğü haberi geldi. Koronavirüs nedeniyle yeni bir salgından korkulması nedeniyle hantavirüs ile ilgili haber sosyal medya pek çok tepkiye neden oldu. Kimi sert tepkilerin yanında komik ve ironik paylaşımlar da yapılıyor. Sizin için Twitter’dan hantavirüs tepkilerini derledik...

Hantavirüs insandan insana bulaşır mı?Hantavirüs insandan insana bulaşır mı?

HANTAVİRÜS TEPKİLERİ

Koronavirüs nedeniyle gergin olan insanlar sosyal medyada hantavirüs haberi ile dalga geçen paylaşımlar yapılmaya başlandı:


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hantavirüs Twitter

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