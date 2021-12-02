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Sosyal medyada herkesin karşısına çıkan paylaşımlarla ilgili 7 tutuklama

02.12.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada pek çok kullanıcının karşısına çıkan, takip edilen bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve dolandırıcılık niteliği taşıyan paylaşımlarla ilgili bir gelişme yaşandı. Afyonkarahisar'da ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından paylaşımlarla çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlenen 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Sosyal medyada herkesin karşısına çıkan paylaşımlarla ilgili 7 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabı ele geçirilen kişinin arkadaşlarının "iddaa kuponuyla para kazandığı" paylaşımıyla 80 bin 325 lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sahte 'iddaa' kuponlarıyla dolandırdılarSahte 'iddaa' kuponlarıyla dolandırdılar

451 BİN 567 LİRALIK DOLANDIRICILIK

Ekipler, yaptıkları araştırmalarda bahis kuponu paylaşımlarıyla Türkiye'nin farklı illerinde birçok vatandaşın 451 bin 567 lira dolandırıldığını tespit etti.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından 29 Kasım'da Mersin'de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınarak Afyonkarahisar'a getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "bilişim sistemine girme ve verileri değiştirmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Afyonkarahisar
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