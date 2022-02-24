Sosyal medyada herkesin paylaştığı görüntüler ‘tatbikat’ çıktı! Rus askerinin o görüntüsü…

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyona ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ederken, sosyal medyada yer alan bazı görüntüler adeta gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde binlerce Rus askerinin Ukrayna'ya hava indirme operasyonu ile çıkarma yaptığı iddia edildi. Ancak görüntülerin kısa süre sonra yeni olmadığı ve 2018 yılında Rusya ile Çin’in ortaklaşa gerçekleştirdiği bir tatbikata ait olduğu anlaşıldı.

TATBİKATA 300 BİN RUS ASKERİ KATILMIŞTI

‘Vostok 2018’ tatbikatının Rus ve Çin askeri birlikleri tarafından ortaklaşa yapıldığı ortaya çıktı. Sibirya’nın doğusunda Çin sınırına yakın bir bölgede 2018 yılında yüzlerce askeri uçak ve tankın yanı sıra 300 bin Rus askerinin katılımı ile dev bir tatbikat gerçekleştirilmişti. Rus Vostok-2018 tatbikatlarına Çin ordusuna ait 24 helikopter de katılmıştı.

RUSYA UKRAYNA OPERASYONUNU BAŞLATTI

Rusya - Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ederken bölgeden gelen videolar dikkat çekiyor. Putin'in emriyle gece boyunca Ukrayna'yı bombalayan Rusya, Belarus sınırından da ülkeye girmişti. Rusya Kara Kuvvetlerinin de Ukrayna'ya giriş yaptığı açıklandı.



