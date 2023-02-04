Sosyal medyada ilgi gören anlar! Yolcular, rötar yapan uçağı kemençe eşliğinde horon oynayarak bekledi

Trabzon’dan KKTC’ye dün saat 18.45’te yapılması planlanan bir uçuşta, olumsuz hava şartları nedeniyle rötar oldu. Karadeniz Kültür Derneği’nce Girne’de bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek ‘Hamsi Festivali’ne katılmak üzere havalimanına gelen yolcular da uçağın rötarlı kalkacağını öğrenince uçuş saatini beklemeye başladı. Dış hatlar terminalinde bekleyişten sıkılan bazı yolcular, festivalde çalmak üzere yanlarında taşıdıkları kemençe eşliğinde horon oynamaya başladı.

YÜZLERCE BEĞENİ ALDI

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı anlar, diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yüzlerce beğeni alırken, uçuş ise 4 saatlik rötar sonrası gerçekleşti. (DHA)

